Gamarra denuncia que Sánchez busca “desmontar” el Estado de derecho para mantener su "agónica" presidencia

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra presentó la enmienda a la totalidad de los populares a la ley de amnistía y acusó al Gobierno de querer amnistiar "desde los Pujol hasta la señora Borrás, porque todo se robó en nombre de la patria catalana". Por ello, les espetó: "A ver si ahora lo que sucede es que era todo por la pasta y no todo por la patria".

Gamarra denunció el objetivo de Pedro Sánchez de "desmontar" el Estado de derecho: primero con los indultos, después eliminando el delito de sedición y con la rebaja penal de la malversación y ahora con la amnistía. "Todo para estirar la agónica presidencia de Pedro Sánchez", remarcó.

Por ello, tachó de "corrosiva" la futura Ley de Amnistía del PSOE por "deslegitimar" el Estado de derecho, "humillar" a todos los servidores públicos que han defendido la legalidad y "engañar" de forma "masiva" a todos los españoles. Supone, dijo, "el hundimiento de la credibilidad de un PSOE de Pedro Sánchez que no tiene ni palabra ni principios". Asimismo, defendió la enmienda a la totalidad "propositiva" del PP a la proposición de amnistía del PSOE como forma de "fortalecimiento del Estado de derecho".

Con dicha enmienda los populares, recordó la secretaria general, "no dice nada que el PSOE no defendiese hasta el 23 de julio" y subraya que "fortalece" el orden constitucional. Gamarra se preguntó cuál es el temor por recuperar el delito de convocatoria de referéndum ilegal o que tenga un reproche penal que cargos públicos lleven a la independencia a parte del territorio nacional, si no existe esa amenaza por parte de los socios de Pedro Sánchez

También reprochó al PSOE que no de la cara en el debate de la enmienda a la totalidad del PP a la iniciativa sobre la amnistía: "La vergüenza les impide salir a defender su propia ley".

Durante el debate tildó al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, de ejercer de "cobrador del frac" al defender la amnistía del PSOE, que "ha sido escrita de puño y letra por aquel que la ha defendido". "Ha venido a cobrarse el precio de la investidura" de Pedro Sánchez, le espetó. Recordó que el líder de los socialistas es presidente del Gobierno gracias a haber comprado los votos de los independentistas, pero "no tiene un Gobierno que pueda gobernar España" debido a su debilidad.

Defiende que la enmienda del PP no busca perseguir a "nadie por sus ideas", pero "ningún político puede situarse por encima de la ley ni sus actos pueden ser impunes si atentan contra el orden constitucional". "Toda democracia que se precie ha de ser firme en la defensa de los valores que proclama", subraya la secretaria general del PP, que advierte de que "es necesaria la protección del orden constitucional". Y es que, criticó, la amnistía del PSOE da paso al "lawfare" y a las comisiones de investigación cuyo objetivo es "amenazar y socavar la independencia de jueces y fiscales". Acusó al Gobierno de estar creando una "casta política corrupta por encima de la Ley", con la que están "usando" la ley para otorgarse privilegios a sí mismos.

Insistió en la inconstitucionalidad de la ley de amnistía y reiteró que es obligatorio que todo el mundo cumpla con las sentencias judiciales: "También nosotros, los políticos".

También preguntó a la bancada socialista cuál es la etapa histórica a la que quieren formular sus reproches con esta ley de amnistía: "¿A la democracia constitucional? ¿Qué leyes consideran ustedes ilegítimas con esta propuesta?". Señaló así que la amnistía es una "rendición por entregas" ante el independentismo que quiere socavar la unidad y la convivencia de los españoles y, además, anuncian "nuevos desafíos en forma de referéndums".