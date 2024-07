Gamarra: "Es el momento de que el Gobierno entienda que ha terminado su tiempo"

Después de que el Congreso de los Diputados certificaran la "debilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez, quien no ha acudido a las votaciones el día que se cumple un año de las elecciones generales del 23J y por tanto no votó, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, advertía de que "es el momento de que un gobierno acosado por la corrupción entienda que ha terminado su tiempo".

Los populares creen que tras la derrota de la votación de la Ley de Extranjería y no lograr sacar adelante la votación del techo de gasto, el presidente del Gobierno "debe reflexionar sobre la situación a la que ha llevado a nuestro país y es el momento de que él se pronuncie. Mañana será el momento en el que el presidente Feijóo anuncie las medidas que considera que deben llevarse a cabo si Pedro Sánchez no da un paso al frente", subrayó.

La secretaria general de los populares explicó que Sánchez "no tiene ni la estabilidad ni la dignidad de asumir las consecuencias de la situación parlamentaria que tiene". Considera que el Ejecutivo tiene "más casos de corrupción abiertos que leyes aprobadas" y que "la única ley que han sacado para adelante es la ley de amnistía, todo lo demás es un calvario parlamentario para el presidente del gobierno".

Recalcó que Sánchez ha perdido votaciones -como la de hoy- en las que ni si quiera ha participado. "Ha quedado claro que tiene votos para estar en el Gobierno, pero no tiene votos no tiene votos para gobernar y es el momento de que haga una reflexión", señaló. Y es que para los populares ha quedado demostrado que "los socios no le quieren por su valía, sino por su debilidad". "El gobierno, como ha quedado demostrado no tiene votos para sacar adelante iniciativas como la Ley de Extranjería ni tampoco leyes económicas", recalcó.

"No tenemos un gobierno, tenemos alguien que sobrevive en La Moncloa, pero no tiene capacidad de gobernar", apuntó Gamarra.