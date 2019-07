El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, insistió este lunes en que el PP no va a "permitir" que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sea presidente "ni por activa ni por pasiva". "El PP no le va a regalar la investidura", subrayó.

Así lo manifestó el 'número dos' del PP en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del partido. "La posición no ha cambiado, no a Pedro Sánchez, sí a España", afirmó García Egea. "Siempre hemos tenido esta posición y no la vamos a cambiar, es lo que nos piden nuestros militantes y nuestros cargos públicos".

Así, continuó, "hemos venido a hacer un contrapeso a Pedro Sánchez y sus políticas". De modo que "no busque mas culpables, Sánchez y el PSOE son los únicos responsables de lo que pase la semana que viene". Para el secretario general del PP, Sánchez "quiere una investidura a la carta para tener un gobierno en solitario" y "eso ha de buscarlo donde encontró la moción de censura".

En este sentido, apuntó que hay una "grandísima diferencia" entre la situación actual y la de 2016, cuando Sánchez dimitió para no tener que permitir que Mariano Rajoy fuera investido presidente como impuso el PSOE. Entonces Sánchez, recordó, era el "máximo adalid de votar en contra del PP". De modo que "no es al PP al que le toca valorarlo, es a Pedro Sánchez a quien le toca explicar por qué cambia de opinión", resaltó.

"No puede apoyarse en una moción de censura con quien se apoyó y luego pedir la abstención del PP", por lo que "Sánchez ya ha elegido a sus socios" y "el PP no puede abstenerse, porque no somos un partido bisagra". Así, pidió que "el PSOE se abstenga de presionar al PP" porque "estamos orgullosos de presentar la alternativa a Pedro Sánchez, que busque en otro sitio que no sea en la bancada de Pablo Casado".

El 'número dos' del PP recordó también que Sánchez en su libro 'Manual de resistencia" apunta que la abstención fue una idea "pésima". "Esto es lo que quizá debería recordar cuando pide al PP que se abstenga". Respecto a un posible escenario de elecciones, indicó que "llevamos un año engrasando la maquinaria para lo que pueda venir", porque "sabemos que Sánchez atiende a los intereses del PSOE, no del gobierno".