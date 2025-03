Gibraltar: protesta formal de España ante Reino Unido por unas maniobras militares

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha presentado una queja formal ante el Gobierno de Reino Unido por el desarrollo de unas nuevas maniobras militares esta semana en las aguas del Peñón de Gibraltar, según han confirmado LA RAZÓN fuentes diplomáticas. En la nota verbal el jefe de la Diplomacia española condena que se realicen estas maniobras en aguas españolas y solicita a Londres que tome medidas para que no se repitan.

Según una información adelantada por "El Confidencial Digital", Exteriores ha recordado en la protesta a que la posición de España respecto de los "espacios cedidos y no cedidos" a Gran Bretaña por el Tratado de Utrecht de 1713 permanece inalterada. Esto significa que España "no reconoce al Reino Unido otros derechos y situaciones relativos a los espacios marítimos de Gibraltar que no estén comprendidos en el artículo X del citado Tratado de Utrecht".

Las Fuerzas Armadas Británicas en Gibraltar dieron a conocer el pasado miércoles el nuevo desafío por parte de la Royal Navy. Lass maniobras, coordinadas por el Escuadrón de Gibraltar de la Royal Navy, se han realizado esta semana en el área adyacente al Peñón, en lo que parece ser una acción más de demostración de poder por parte de Londres, sin tener en cuenta las reclamaciones de España sobre las aguas que rodean la Roca.

En declaraciones a los periodistas antes de un acto organizado por CIDOB en Barcelona, Albares ha asegurado que "el Gobierno protesta sistemáticamente cada vez que hay una violación de nuestra soberanía, por lo tanto no es nada nuevo y lo haremos siempre que sea necesario".

Según el Tratado de Utrecht de 1713, que cedió Gibraltar al Reino Unido, el acuerdo no incluye las aguas adyacentes al Peñón dentro de la soberanía británica. Sin embargo, el Reino Unido, respaldado por las autoridades gibraltareñas encabezadas por el ministro principal Fabián Picardo, continúa insistiendo en que dichas aguas forman parte de su jurisdicción, una postura que ha sido rechazada históricamente por España.

Según "Europa Sur", el ejercicio, en el que participaron diversas embarcaciones, como el patrullero HMS Dagger y varias lanchas de las autoridades gibraltareñas, se llevó a cabo bajo la excusa "de entrenar en maniobras de navegación y protección de activos". A pesar de la justificación técnica, este tipo de despliegues en aguas internacionales, rodeadas por las costas españolas, no son una simple actividad de entrenamiento, sino una provocación constante en el contexto de las relaciones bilaterales.

Se trata del enésimo choque diplomático en el eterno tira y afloja diplomático entre España y el Reino Unido, acrecentado en las últimas semanas por el aparente bloqueo de las negociaciones en el seno de la UE sobre el futuro estatus de Gibraltar tras el Brexit que entró en vigor hace ya cuatro años. A la constante disputa sobre las aguas, se suma la creciente tensión en la Verja, donde los trabajadores españoles que cruzan diariamente a la Roca viven con la incertidumbre de la situación laboral y las medidas de control en el paso fronterizo.