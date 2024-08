Gloria al desertor

Llega por fin el notición al arrabal catalufo tras años de sopor. Despelote en la Junquera. Calores agosteros. Concierto de chicharras en el Raval. La inmigración subsahariana expectante en Nou Barris. Enjambre de moscas en el Eixample. Tot els de Junts, junts. Algarabía en la Ciutadella. La jauría de Vox, al unísono: “Puigdemont a prisión”. Setenta periodistas en la Meridiana. Todas las radios y televisiones. En la Plaza de Joan Fiveller, sede del proscenio parlamentar, se espera la entrada triunfal del desertor felón, retando a Els Mossos a detenerle. ¿Qué hará Rull, el president del Parlament?. ¿Qué harán Illa, el candidato, y Rovira, seu soport?. No se habla de otra cosa en las verbenas. Risas. Es verdad, Puigdemont iba de osado y de valiente pero, a la hora de la verdad, huyó en un maletero, cual podenco asustado. Me lo encontré en la Nit de la Comunicaçió de Perelada, con el gran Sergi Loughey como anfitrión del mayor evento del estío del Alt’Empordá, y se nos vino el potro arriba diciendo: “si lo que Rajoy quiere es ganar tiempo, conmigo lo lleva claro, porque vamos al referéndum y después a la independencia: nadie nos va a parar”. A nuestro enflequillado prohombre le encanta el circo y nos ha preparado otro para hoy, gracias a la inestimable ayuda de Sánchez, que dijo que le iba a detener, y ahora clama porque le dejen suelto. Se juega la legislatura. Por eso le da bastante igual que Puchi pisoteara las leyes, hackeara a la Constitución y a las instituciones, y le echara un pulso al Estado que finalmente ha ganado, gracias a la gracia de Pedro y sus necesidades. Cualquier cosa con tal de seguir unos meses más con Begoña en La Moncloa. Lindo no, lo siguiente.

Hijo político de Artur Más y nieto de Pujol, Puigdemont está dispuesto a recoger el fruto del árbol que agita el separatismo burgués. Hizo un referéndum ilegal, declaró ilegalmente la independencia, se enfrentó a la Justicia española en Bruselas y ahora quiere derrotar políticamente a Sánchez. Desde la cárcel o desde la calle. Si va a la trena será para vivir allí unos días a cuerpo de president. Nada comparado con lo que en realidad se merece por felón. Si está en la calle le va a hacer sudar sangre a Pedro, timonel del ruedo hispano, que sabe que no va a sacar ni una sola ley más ni tan siquiera un mal decreto. La legislatura a la sepultura por culpa de Illa. No tenía otra opción, en realidad, pues el ex de Sanidad no iba a aceptar el cambio de cartas que proponía el fugado: Carles president a cambio de tres años más de sanchismo en Madrid. Illa no quería. ERC tampoco. Y Sánchez no ha tenido más remedio que tragarse el sapo “Ja es demá”, el mañana está aquí, con Puigdemont birlándole el verano e Illa aflojándole al Estado la mosca de la Agencia Tributaria, que Marijó Montero dijo nunca-nuca se va a romper, no. Qué más da, peores cosas ha verbalizado nuestra lenguarada vise, y ni ella misma se acuerda ya, tal que el jefe. Si hay que soltar más guita se suelta y listo. ¿Será por dinero público?.

Total que aquí tenemos ya al prófugo de Waterloo tras largos años de oasis dorado viviendo a cuerpo de rey a costa de erario español. Llevó a sus principales comandantes a la cárcel, mientras él se escondía en un maletero para huir, cual gallo balandrón. El caudillo glorificado de Junts rememorando, con sesudo parlamento, los negros sucesos de su vergonzante historia, ahora con aval monclovero. La España de Valle-Inclán en pleno dos-mil 24. Again.