El Gobierno consigue a la segunda aprobar su decreto ómnibus tras ceder a las exigencias de Junts y del PP

A la segunda y después de ceder a las exigencias del PP y de Junts. El Gobierno ha recibido el "sí" del Congreso para convalidar el real decreto ley que revaloriza las pensiones y prorroga las ayudas al transporte público, entre otras medidas. Tal y como estaba previsto, el real decreto ha conseguido los votos de PP y Junts y tan solo ha recibido el "no" de Vox.

El Ejecutivo ha conseguido esta vez sí convalidar el decreto después de fracasar en su primer intento y tras retirar algunas medidas económicas del decreto. En una ley menos ambiciosa, el Gobierno ha aprobado la subida de las pensiones, las ayudas para los afectados por la Dana de Valencia o los descuentos en el transporte público. El texto incluye otras medidas adicionales como la línea de avlaes del Estado para los caseros que alquilen al índice de referencia del arrendamiento, es decir que bajen los precios sensiblemente respecto a las tarifas de mercado.

La convalidación se produce después de que el Ejecutivo tuviera que echar marcha atrás y viera como su primer examen a la mayoría que le sustenta en Moncloa fracasara. Junts votó en contra del primer decreto al encontrarse en contra de prorrogar la ejecuciones hipotecarias para frenar los desahucios, al igual que se posiciona en contra el PP. En total, se incorporan 29 de las 80 iniciativas que contenía la anterior norma. Quedan fuera de este decreto todas las medidas tributarias, las ayudas a empresas electrointensivas o iniciativas relacionadas con fomentar la vivienda protegida.

El Gobierno logró el "sí" de Junts después de sudar la camiseta hasta el final, e incluso paralizar un Consejo de Ministros a esperas de que el presidente de Junts, Carles Puigdemont, diera su aval al nuevo decreto ómnibus troceado. Además, los socialistas se vieron obligados a ceder a las pretensiones de Junts, que pasan por tramitar su iniciativa para pedir a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza, que será debatida a finales de este mismo mes. A pesar de las cesiones, desde Junts han vuelto a advertir hoy al Gobierno de no querer negociar. "Usaron esto como un arma partidista para sacar rédito (…) Han demostrado que no son de fiar y solo negocian 'in extremis' cuando no les queda alternativa alguna", ha advertido el diputado Isidre Gavín. "Menos demagogia, cumplan con sus acuerdos. No tendrán nuestros votos sin negociación previa".

El PP ha votado finalmente sí, como anunció el propio partido después de que el Gobierno rectificara en su intención de mezclar en un "totum revolotum" medidas económicas y sociales sin conexión. El diputado Jaime de Olano ha defendido el sí de su partido a pesar de que en el nuevo texto se siga incluyendo asuntos como el "regalo" del palacete de París al PNV o la prohibción de deshucios o la no inclusión de la rebaja del IVA de la luz que reclamaban. "Hagan el favor de tratar a los españoles como adultos", pide el PP