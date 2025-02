El Gobierno corrige a medias la "chapuza" del BOE: actualiza el sueldo de los jueces sin blindarlo con una ley

El Gobierno ha actualizado el complemento salarial de los jueces pese a que sigue sin presentar una ley que corrija el error que cometió en la Ley de Eficiencia Judicial y que ha puesto en peligro ese concepto de la nómina de un numeroso grupo del colectivo judicial. Es decir, la actualización del complemento de destino (concepto importante en la nómina de los jueces) corre el peligro de quedar sin efectos si el Gobierno no corrige el error que cometió en esa ley, que eliminó involuntariamente ese dinero para un grupo de jueces y luego lo trató de corregir directamente a través del Boletín Oficial del Estado y sin pasar por el Congreso. Eso ha generado mucha inseguridad jurídica y ha puesto en riesgo entre 2.600 y 3.500 euros mensuales para cada togado afectado.

Sin embargo, el Gobierno parece que sigue adelante sin enmendar su error adecuadamente, sino que se reafirma ya que ha actualizado la tabla de salarios sin reformar la ley en el Congreso para que haya seguridad jurídica. La tabla de complementos salariales para jueces y fiscales puede ser actualizada mediante decreto del Gobierno y sin tener que pasar por las Cortes, pero el problema es que las nuevas cantidades aprobadas por Moncloa no están blindadas por ley para una parte del colectivo judicial porque quedó eliminado de la Ley de Eficiencia Judicial.

Por ello, el PP va a seguir adelante con el conflicto de atribuciones que ha empezado a tramitar en el Senado, donde ayer contó con el apoyo de todos los grupos salvo el del PSOE. Con el conflicto de atribuciones, se pretende llevar al Congreso y al Gobierno ante el Tribunal Constitucional por la "chapuza" de la corrección de errores en el BOE. "Como denunciaba el PP, solo una ley puede modificar una ley, y todo lo demás abre la puerta a sistemas poco democráticos. Por eso el pleno del Senado aprobó ayer la iniciativa del PP con el único voto en contra del PSOE", señalan fuentes del PP. "Una soledad que respondía al clamor jurídico y político que da la razón al planteamiento del PP; y que ha forzado al Gobierno a una realizar una segunda corrección para actualizar los complementos salariales de jueces y magistrados", añaden las mismas fuentes.

No obstante, la actualización de los complementos también queda en riesgo de ser tumbada por una instancia jurisdiccional porque sigue sin estar blindada por ley. El Gobierno, en la Ley de Eficiencia Judicial, cometió dos errores: primero, se equivocó al dejar fuera de la tabla de complementos salariales a un grupo de jueces; y, en segundo lugar, cuando introdujo a ese grupo de jueces a través de la "chapuza" de la corrección de errores en el BOE, no puso las cantidades dinerarias actualizadas. Por tanto, con el actual decreto aprobado por el Gobierno, tan solo se corrige la segunda parte del error, pero no la primera. Y la primera parte del error es clave para que quede blindada la segunda parte.