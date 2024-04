El Gobierno desprecia el debate sobre la ley de amnistía en el Senado y deja todo el foco a Aragonès

Minusvalorar y despreciar por completo el debate del impacto autonómico de la ley de amnistía en el Senado. Es la posición que ha tomado el Ejecutivo este lunes en el Senado. Ni asiste, ni da la réplica al PP en su ofensiva total contra la ley de amnistía. En la previa de las elecciones catalanas y siendo la ley de amnistía la apuesta del PSOE para solucionar el conflicto independentista, el Ejecutivo decide no intervenir en el Senado tras la propuesta del PP, no explicar la ley de amnistía y dejar todo el foco al president de Cataluña y candidato de ERC a las próximas elecciones catalanas, Pere Aragonès, que asistirá al debate para sacar rédito de la ley en plena precampaña.

El Ejecutivo se reserva para defender la ley en la votación que tendrá lugar de nuevo en el Congreso de los Diputados en mayo, una vez que la ley regrese desde el Senado, quien con la mayoría absoluta del PP ordenará su devolución a la Cámara Baja. El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sido quien ha rebajado la influencia del debate en el Senado. "Sigue el númerito del PP en el Senado con la amnistía", ha afeado en sus redes sociales. "Como no les gustó nada el informe de la Comisión de Venecia que respaldó la amnistía, ahora se piden informes a sí mismos. ¿Qué dirá el informe del PP, pedido por el PP? Que inriga", ironiza, en referencia al informe del Senado sobre el impacto autonómico de la ley, que advierte de las posibles consecuenias negativas económicas para el resto de territorios si se aprueba la ley de amnistía.

Tampoco acudirá ningún barón del PSOE. Ni el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el líder autonómico ssocialista más crítico con la ley de amnistía. Este mismo fin de semana dejó claro que no se dejaría influenciar por nadie. "Eso conmigo no va. No recibo instrucciones de Ferraz y mucho menos de Génova", subrayó.

Para defender la ley de amnistía en el Senado, el Gobierno dejó en manos del grupo Socialista en la Cámara Alta este cometido. El senador Javier Ramírez cargó contra los populares para denunciar el "uso partidista" por parte del PP de la institución. "No existe ningún tipo de impaxccto autonómico de la ley de amnistía", aseguró en su intervención para defender su voto particular junto a ERC y Junts, quienes se oponen a su conclusión. "¿De qué manera esta ley les impide aplicar sus competencias? No existe ninguna colisión. Y lo saben".