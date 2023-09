El Gobierno llama "golpista" a Aznar por su reacción a la amnistía

El Gobierno ha salido en tromba contra el expresidente José María Aznar, que ha llamado a una rebelión "nacional" contra una amnistía pactada entre Sánchez y Junts a cambio de sus votos para la investidura. El que fuera jefe del Ejecutivo entre 1996 y 2004 ha apelado al espíritu de Ermua y al grito de "basta ya", comparando el proceso de "involución" y de "destrucción nacional" por la "entrega del socialismo al secesionismo" con los años del terrorismo en España.

"No es la primera vez que la fortaleza de la sociedad española se pone a prueba. La involución, el terrorismo y la sedición han querido dinamitar nuestra voluntad de convivencia. Y hay que decir ¡basta ya! España no puede volver a un sistema basado en la exclusión, el sectarismo y la destrucción programada de la nación. No podemos volver a la España de vencedores y vencidos", ha señalado.

Estos posicionamientos han causado un profundo malestar en Moncloa, que los considera de "absoluta gravedad", por lo que la portavoz gubernamental ha cargado con total dureza contra Aznar. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez, ha valorado que sus declaraciones "se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas" que "a los propios de un expresidente". Algo que ve incompatible con los valores democráticos y constitucionales de nuestro país.

Dicho esto, la portavoz ha embestido contra Aznar, a quien ha acusado de mentir a los españoles tras el atentado yihadista del 11 de marzo de 2004 en Madrid, asegurando que "fue él quien utilizó el mayor atentado terrorista a nuestro país". Por ello, ha valorado, tiene "poca credibilidad y sus declaraciones no tienen ningún valor político y ni siquiera moral". No obstante y por lo que representa su figura y el papel que aún tiene en el PP, Rodríguez cree que estas palabras requerirían de una petición inmediata de Feijóo "para que lo rectificara", insistiendo en que este tipo de comportamiento se corresponden con sistemas antidemocráticos y se trata de "llamamientos golpistas".

Según la portavoz, estos comportamientos no son nuevos en el PP, por ello ha insistido en la necesidad de rectificación y se ha preguntado "¿qué sería lo siguiente, la llamada a un alzamiento?". En privado, fuentes gubernamentales reconocían la dureza de sus palabras, una posición que tenían "muy clara" desde que han conocido las palabras del expresidente, porque en su opinión, éstas "merecían una respuesta contundente".