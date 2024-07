El Gobierno mantiene su ofensiva contra Peinado a 24 horas de la declaración de Sánchez

El Gobierno sigue insistiendo en su ofensiva contra el juez Juan Carlos Peinado a 24 horas de que Pedro Sánchez declare como testigo. Los ataques contra el instructor de la causa han sido una constante cuando ésta solo afectaba a Begoña Gómez y se han recrudecido una vez el jefe del Ejecutivo ha entrado en la ecuación. Desde Moncloa se ha lanzado a sus ministros como vectores de la estrategia de defensa de la mujer del presidente y ahora también de él.

Hoy ha sido el ministro del Interior y también magistrado, Fernando Grande-Marlaska, quien ha abierto fuego, acusando a Peinado de "retorcer la ley" por citar de forma presencial a Pedro Sánchez y no permitirle declarar por escrito, tal como el presidente había pedido y le asiste la ley a hacerlo. También ha calificado la investigación de "prospectiva", algo que está prohibido.

Así lo ha expuesto este lunes a los medios de comunicación, después de que haya trascendido que la Fiscalía va a recurrir la negativa del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid de que Sánchez testifique por escrito con el argumento de que le pretende interrogar en calidad de marido de la investigada y no por hechos que haya conocido por razón de su cargo. "Es obvio y notorio que es presidente del Gobierno las 24 horas, los 7 días, desde que es votado por las Cortes Generales", ha indicado Grande-Marlaska antes de participar en una reunión para abordar la Operación Paso del Estrecho.

El estatus de presidente del Gobierno, ha puntualizado, es un estatus "inescindible" y por lo tanto pretender que testifique como marido de Begoña Gómez es "absolutamente improcedente", dice asumiendo los términos que el propio Sánchez utilizó en el escrito oficial que dirigió al instructor. "En caso de que esa declaración tuviera que tener lugar, que yo también entiendo que es innecesaria, no hay duda jurídica alguna de que debería ser por escrito. Todo lo que no sea eso, y lo digo claramente, es retorcer la ley con un propósito que no es el de la aplicación de la ley en un Estado de derecho", ha sentenciado.

Sobre la investigación que ha llevado a cabo el magistrado hasta ahora, el ministro del Interior la ha considerado "prospectiva" y el "paradigma de lo que no debe ser una instrucción judicial" al carecer de un "objetivo de investigación cierto y concreto". A la espera de conocer el recorrido de los recursos presentados por la Fiscalía y la defensa, está previsto que este martes el juez Peinado se desplace hasta el palacio de la Moncloa para tomarle declaración en calidad de testigo en la causa en la que investiga a Begoña Gómez por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.