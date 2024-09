El Gobierno presiona al PP para que apoye el techo de gasto: "Son 12.000 millones para los territorios"

El Gobierno focaliza en público toda la presión sobre el PP, una vez que este martes haya retirado la votación de este jueves de la senda de déficit ante la convicción de que Junts votará en contra. Si bien el Ejecutivo asegura tener ahora "más margen" para negociar con Junts, a sabiendas de que el PP votará en contra, a la vez, busca retratar a los populares, a los que exigen el voto a favor.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presionado al PP en la sesión de control al Gobierno en el Senado para que voten a favor del techo de gasto. La ministra ha caregado contra el PP por "negar" 12.000 millones para las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos en materia de financiación. "Se los están negando solo por el no es no, por el acoso y el derribo al que pretenden someter al Gobierno", ha censurado. Una empresa en la que también se empleó el PSOE en el Congreso, desde donde el portavoz Patxi López, señaló al PP como "responsable" de que la senda de déficit no salga adelante. Tachó a los populares de "irresponsables" por intentar que el Gobierno de Pedro Sáncchez "pìerda una votación a que los ciudadanos de España vivan mejor". Sin embargo, tanto el Ejecutivo como el PSOE reconocen en privado que con quien se van a sentar a negociar una nueva senda de déficit más amplia, será con los socios parlamentarios y no con el PP.

"No tienen ustedes proyecto político ni para Cataluña, ni para el país, ni para la financiación", ha acusado la vicepresidenta a la senadora del PP, Alicia García, que había preguntado sobre que lecciones de "transparencia y coherencia" puede ofrecer el Ejecutivo, relacionándolo con el pacto para la financiación singular para Cataluña. El Grupo Popular en el Senado ha asestado una ofensiva contra el Ejecutivo y concretamente contra la ministra de Hacienda por el cupo catalán. Los populares han reprochado al Ejecutivo que "todos los españoles vayan a tener que pagar más impuestos" para "hacer a Illa presidente". Por ejemplo, el senador Salvador de Foronda, en la que ha alertado de que el acuerdo con ERC hace depender la solidaridad de Cataluña en que otras comunidades hagan un esfuerzo fiscal. La ministra de Hacienda ha rechazado, por su parte, hablar de "cupo independentista" e insistió en que no va a hber "merma" de recursos respecto a otras comunidades. Pidió a los populares que "dejen de confrontar con Cataluña" y que "apoyen" la senda de déficit, cuando regrese al Congreso de los Diputados. "No se peguen un tiro en el pie, voten a favor de la senda de estabilidad", reclamó en varias ocasiones Montero. "Voten la senda de estabilidad, si quieren ayudar a las comunidades", repitió.

Por otro lado, la vicepresidenta negó "negociar en secreto" y "en cuartos oscuros" con los partidos independentistas, tras que la senadora del PP, Melania Mur le preguntara por el momento en el que convocará Hacienda el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Ustedes no creen en las negociaciones multilaterales sino que lo que quieren es una ronda de negociaciones bilaterales para enfangar y dividir", censuró la vicepresidenta.