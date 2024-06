El Gobierno vuelve a acusar de "deslealtad" a Ayuso por recibir a Milei

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha acusado hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "deslealtad" y "falta de patriotismo" por "ir corriendo a imponer una medalla 'fake' a quien insulta a España y a sus instituciones", en referencia al presidente de la República Argentina, Javier Milei, quien llega hoy a España con la crisis diplomática aún abierta.

Así se ha pronunciado en una entrevista en Antena 3, en la que ha destacado que con el reconocimiento de Ayuso a Milei "se ve muy claramente su concepto de la institucionalidad, la lealtad y el patriotismo". Asimismo, ha recordado que por ley, la presidenta madrileña tendría que haber informado al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre sus intenciones y que "ni el propio Jefe del Estado va a atender al señor Milei", aunque también reconoció que el Gobierno mantiene los medios de recibimiento del presidente argentino en la base aérea de Torrejón de Ardoz como con el representante de "cualquier país".

No obstante, la ministra portavoz ha aprovechado para pedir a Milei "que esté a la altura de lo que representa y no siga por esa línea de insultar a España y a sus instituciones", prosiguió, en referencia a los comentarios vertidos sobre el político argentino sobre el presidente español y su mujer. Precisamente Alegría se ha mostrado confiada en que no vuelva a suceder y que "sea respetuoso".

Al mismo tiempo, también ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no opine sobre la "deslealtad" que, a su juicio, supone que la presidenta de la Comunidad condecore al mandatario argentino.

Presupuestosy Cataluña

Por otra parte, y ante la posibilidad de que también los presupuestos del próximo año tampoco se aprueben por la inestabilidad política en Cataluña y el "bloqueo" de la mayoría del PP en el Senado, la representante del Gobierno central remarcó que está "segura" de que "Cataluña va a conformar un Gobierno presidido por Salvador Illa", pues "todos los caminos van a Illa". Por eso ha instado a los distintos partidos a que los catalanes sepan "cuanto antes" si el socialista catalán será presidente o habrá repetición electoral si no hay acuerdo antes de finales de agosto, lo que también podría repercutir en los PGE.

También Alegría ha aventurado que el Gobierno va a presentar esos presupuestos "en tiempo y forma". "Es fundamental para este país que tengamos un presupuesto y se apruebe un techo de gasto", ha destacado también en relación al "bloqueo" que el PP lleva haciendo, en su opinión, desde hace nueve meses en el Senado. "Desafortunadamente, lo que estamos viendo con la mayoría del PP es una utilización absoluta de esa Cámara" en esa "estrategia del bloqueo, del ruido y la destrucción".

Durante la entrevista también ha hecho referencia al anuncio de ilegalización de la Fundación Francisco Franco. "¿Usted se imagina en Alemania una fundación de Hitler?", ha comparado para justificarlo. "Estamos aplicando claramente la Ley de memoria democrática", ha subrayado, reconociendo que le pone "los pelos de punta" imágenes "denigrantes" protagonizadas por "la ultraderecha", como las del Parlamento Balear, donde el presidente Gabriel Le Senne (Vox), rompió una imagen de víctimas republicanas en un rifirrafe en la cámara autonómica.