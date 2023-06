Guardias civiles dicen que están hartos de directores que llegan para medrar en política

"Los guardias civiles estamos hartos de directores o directoras generales que llegan a la Guardia Civil con un único propósito medrar en política y hacerse con un sillón que les garantice una buena pensión al final de su vida laboral, si es que tienen una vida laboral ajena a un cargo político".

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) recuerda que "cuando la señora Mercedes González tomó posesión de su cargo le dejamos claro que no tenía tiempo para adaptarse a su asiento. La Guardia Civil tenía pendientes unas reformas vitalespara los agentes que no podían esperar como la Ley de Personal, la reforma y actualización urgente de la orden general de pabellones, unos turnos de trabajo sin dobletes con adecuación de la realidad a la jornada laboral (35 horas) de los guardias civiles, nada que no disfruten ya otros cuerpos policiales pero que a nosotros se nos sigue negando, la ampliación de plantillas cada día más mermadas, más y mejor material, y por su puesto el cumplimiento total del Acuerdo de Equiparación que se firmó en 2018".

"Mercedes González no tenía excusas para no ponerse a trabajar desde el minuto uno porque desdela delegación de gobierno de Madrid conocía de primera mano los problemas que tiene la Benemérita. Pues hemos de decir que no ha sido usted capaz de trabajar para esta institución ni un minuto. Se va usted dejando todo tal y como se lo encontró, eso sí, ha conseguido un puesto en una lista electoral. Enhorabuena ha logrado su propósito aunque a costa de los guardias civiles por los que no ha movido ni un dedo. Ahora nos vamos a encontrar con otro nombramiento que va a llegar con el finiquito ya firmado y que tampoco avanzará nada en las reformas que necesitamos. Más tiempo perdido".

Con respecto al nuevo directos, señalan que solo tendrá por delante unas pocas semanas. "Los guardias civiles tenemos la sensación de que estamos ante una nueva tomadura de pelo. Llegar para no hacer nada porque ya vienes con fecha de caducidad es sólo mantener el asiento caliente para el próximo".