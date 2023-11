Guardias y policías coinciden: El Gobierno nos utiliza como moneda de cambio

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han mostrado su apoyo a los policías y guardias civiles procesados por el 1-O, que ahora declaran en los juzgados en calidad investigados por los disturbios producidos tras la Sentencia del Tribunal Supremo en octubre del 2019. De la misma manera, SUP y AUGC muestran su total rechazo a ser humillados ante el acuerdo alcanzado entre PSOE y los independentistas de ERC para la investidura de Gobierno de Pedro Sánchez.

"Sentimos que estamos siendo utilizados como moneda de cambio en las negociaciones para formar gobierno. La Policía Nacional y la Guardia Civil están perdiendo su influencia y presencia en Cataluña debido a la continua intención de restar competencias y expulsar a los guardias civiles y policías nacionales de esta Comunidad Autónoma. Nos apedrearon el 1-O del 2017 y ahora nos “apedrean” institucionalmente. Desde ambas organizaciones policiales denunciamos que, poniendo en riesgo nuestra propia integridad física, los policías y guardias civiles dimos cumplimiento a las órdenes gubernamentales dirigidas a restablecer el orden constitucional, y ahora vemos como desde el Gobierno central se trata de amnistiar a quienes quebrantaron el Estado de derecho para negociar y blanquear lo gravemente ocurrido aquel día y tratar

de condenar judicialmente y humillar a policías y guardias civiles que actuaron con total seriedad y profesionalidad el 1-O".

"El Gobierno en funciones pasa de las intenciones a los hechos y ya es una certeza que el acuerdo pactado para la investidura entre PSOE y ERC en su articulado (puntos 4 y 6) llevan al desmantelamiento de la seguridad ciudadana en Cataluña. Se aumenta la plantilla de los Mossos d ́Esquadra, se aumenta la partida presupuestaria para esta policía autonómica mientras a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se nos niega el reconocimiento del complemento de Zona de Especial Singularidad, se entregarán inmuebles cuya titularidad corresponde al Estado a la Generalitat de Cataluña, cuestión que afectará a edificios de Policía y Guardia Civil, y esto parece ser tan solo el principio".

"No podemos permanecer impasibles por lo que consideramos un claro ataque a nuestros derechos profesionales, donde no solo fuimos utilizados en el 1-O, para después ser “moneda de cambio” según conveniencia, sino que ahora también tenemos que ver como este el Gobierno riega económicamente a los Mossos y culmina así la expulsión definitiva de guardias civiles y policías de Cataluña. Por ello, desde AUGC y SUP nos concentraremos el próximo 10 de noviembre a las puertas de los juzgados de Barcelona para mostrar a este Gobierno nuestro rotundo rechazo a este acuerdo alcanzado y apoyar a los 45 miembros de la Policía y Guardia Civil que prestaron servicio en uno de los momentos más difíciles para nuestra democracia".