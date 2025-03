Guerra al español mediano

Los días y noches de Madrid están desde hace meses hasta arriba de gente risueña experimentando con la segunda ola de psicodélicos. Una comprensible huida de la realidad y extrañamiento con que cualquier cuerdo puede afrontar la sitcom nacional de Los Sánchez. Hoy el común de los mortales vive en pánico ante la posibilidad de que los desconocidos reconozcan sus deseos y vicios más ocultos. Aunque sepamos que a través de la historia en el afecto de pago existe un calor que convoca al hombre solitario y poderoso. Ojalá escucháramos con ánimo comprensivo y sincero si en el apogeo de su poder aquellos momentos de intimidad constituían los escasos y pequeños ratos de conexión, amistad y comprensión sincera de la vida de Sugar Ábalos. Un respeto para el ser humano y absoluto arrebatacapas que, sabiendo todo esto, como presidente exige a los españoles que le pidan disculpas mientras la unidad de convivencia alquila pisos por puertas.

Anda pidiendo la justicia a California los mensajes borrados de un fiscal más tonto que un zapato. Mientras se decreta que el problema de seguridad son los youtubers andorranos, la tecno casta, las redes de bots y los chavales que se han echado al monte. Si a cualquiera le daría pudor la situación de la vivienda o sacar pecho del milagro económico de contratar camareros ecuatorianos con salarios de subsistencia, más bien al contrario, los fontaneros de Moncloa se han acostumbrado a comprar artículos en prensa extranjera con cargo al programa de ayudas a autónomos. Las instituciones llevan años declarando la guerra a Franco y a la vida corriente del español mediano. Metiendo presión a la caldera desde un contexto mediático lisérgico donde la normalidad se debe ejercer en privado porque en público es casi imposible pensar a derechas. A esto llegamos gracias a unos fondos europeos y de reconstrucción que han regado sistemas de expertos de pago que no le dicen la verdad ni al médico. En un futuro no muy lejano, los contables holandeses escucharán cómo el escudo español de defensa ha invertido en podcast feministas, documentales sobre Excalibur y una flamante tele-charo.

De todas las imágenes posibles tengo grabadas las cuatro semanas previas al 8M de 2020. Si los internistas italianos gritaban que nos protegiéramos, aquí teníamos a Irene y a Carmen discutiendo quién lideraba la manifestación. Mientras los países normales tomaban medidas, los nuestros convocaban concentraciones. La bandada de estorninos que llamamos tertulianos estaba en lo de lavarse las manos. Nos encerraba después el cretino de Simón, que días antes había mandado a los hijos de los demás a la batucada. Quizás se nos murieron ancianos de más haciendo el maula, pero la Ley de Piropos con la que detener a los viejos verdes nos quedó de fábula. En aquellas semanas se nos rompió algo. Y a mí me quedó claro que a la Españita de mi corazón se la compra colocando a mil personas en puestos de asesor nivel 28. El chiste de que el machismo mataba más que el coronavirus vuelve a estar de moda porque Óscar López aboga por el reciclaje de 7.291 ancianos (ni uno más). La cosa no da un voto, pero permite un mes de contenidos en redes.

Es doloroso ver lo solas que se quedan siempre algunas víctimas porque en este país la hemiplejia moral se pasea de manera más frecuente por el mismo barrio. Que se lo digan al cine español, que no ha sido capaz de producir más que dos películas en la que los polis sean los buenos y los etarras los malos. Tarde más o menos, la verdad que reside en la gente acaba triunfando. Incluso en los Goya, donde no encontrarán mejor discurso que el del actor revelación cuando está próximo a la edad de retiro. Hay un estilo particular y genuino de reflexión en el éxito tardío, cuando nos llega habiendo sido acompañados en nuestros fracasos. Una aproximación a ese estanque dorado que en último término es vivir la vida acompañado.