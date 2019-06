Guerra: "La monarquía española es la única que se ha sometido en un referéndum popular"

El ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha ensalzado la figura de Juan Carlos I en el día en que el Rey abandona los actos de carácter público. En una entrevista en la COPE, el socialista ha criticado a los que ahora "falsifican" la historia negando todo lo que se hizo en los años 70, durante la transición tras la muerte del dictador Franco. "Los cambios en España, con el Rey Juan Carlos en la cima del cambio, se ven como modélicos en el resto del mundo" ha explicado Guerra, "sin embargo en nuestro país se está falsificando la historia para enterrar un caso único".

El histórico dirigente socialista conoce de primera mano cómo se gestó la democracia y el papel que jugó en ese momento el Rey. Desde la experiencia, ha explicado que Franco decidió que, tras su muerte, se instaurara en España una monarquía totalitaria y, "efectivamente, asegura Guerra, trae a un chico del extranjero, el que sería Juan Carlos I, lo intenta adoctrinar en sus principios del movimiento pero cuando llega la hora de la verdad, ese joven decide renunciar a esos poderes totalitarios y entregarlos al pueblo. Decide apoyar la constitución y se une a la vida democrática y la libertad", ha dicho Guerra en el programa Fin de Semana de Cristina López Schlichting. Además, Guerra ha recordado el papel fundamental de Don Juan Carlos durante el 23 al posicionarse a favor de la Constitución y la libertad. "Esta monarquía es mucho más democrática que muchas de las repúblicas que hay en el mundo", ha destacado.

Además, Guerra ha asegurado que la española es la única monarquía del mundo que se ha sometido a un referéndum popular, que fue respaldado por el 90 por ciento de los ciudadanos, y ha desmontado los argumentos de que es una monarquía franquista. En este sentido ha recordado que durante la elaboración de la Constitución, los socialistas sabían que era difícil plantear un voto particular para que la Cámara decidiera entre monarquía o república y "todo el mundo presionaba para que retiráramos eso voto, pero si no se votaba, la monarquía no sería democrática, por tanto se tenía que decidir y se decidió", ha concluido.