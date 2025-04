Hermano de Sánchez: la juez frena el intento de dinamitar la causa, que ya enfila el camino del banquillo

La instructora de la causa contra el hermano de Pedro Sánchez frena los pies a un exjuez que primero intentó sin éxito personarse en estas diligencias y, tras ello, la recusó por "enemistad manifiesta". En un nuevo auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Beatriz Biedma deniega por segunda vez apartarse del procedimiento y le advierte de que su "verdadera intención" con todos estos movimientos es la de conseguir que se le aparte en un momento en que los imputados enfilan su camino al banquillo.

Cabe recordar que Biedma ya le denegó la recusación por extemporánea y, sobre todo, por no cumplir con los requisitos legales para formularla, dado que él no es parte del proceso. Sin embargo, Sáenz de Tejada reiteró su intentó de apartarla y entregó una sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz en la que apartó a Biedma de asunto que resolvió contra él hace ahora una década y en el marco del cual acabó expulsado de la carrera.

Sáenz de Tejada se aferró a este hecho para pedir que le quitaran la instrucción de la causa por enemistad manifiesta. Sin embargo, ni la Fiscalía ni Manos Limpias (que ostenta la dirección letrada de las acusaciones populares), le ha apoyado. Al contrario: respaldan a la juez y descartan que cumpla los requisitos legales para formular dicha petición. De hecho, Manos Limpias advirtió de que la defensa de David Sánchez no se había pronunciado sobre Sáenz de Tejada, lo cual le pareció curioso puesto que sí se habían opuesto al ingreso de otras acusaciones populares. El abogado del músico negó la mayor y avisó que no había ningún tipo de pacto o acuerdo con este exjuez, a quien se le condenó por maltrato psicológico a su expareja.

Se personó para apartarla

Ahora la instructora vuelve a rechazarle la pretensión y anticipa, además, que su objetivo pidiendo personarse en la causa no era el de buscar la verdad sobre los hechos, sino apartarla "y atentar así contra el principio del juez ordinario predeterminado por la ley". Al respecto, reitera que está actuando con "manifiesto abuso de derecho" porque es de sobre conocido" que ella es la instructora del procedimiento.

"Pese a conocer de sobra el recurrente la identidad de la magistrada que instruye la presente causa, al ser hecho público y notorio, la afirmación de esa 'enemistad manifiesta', no en su primer escrito dirigido a este juzgado sino tras serle denegada su pretensión , delata su verdadera intención de personarse en este procedimiento con la finalidad de formular recusación contra esta instructora y atentar así contra el principio del juez ordinario predeterminado por la ley", afirma.

Las causas de recusación del juez están tasadas en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el primero de los puntos se establece que se debe proponer en el plazo de diez días desde la notificación de la primera resolución por la que se conozca la identidad del juez a recusar. En este caso, y teniendo en cuenta que se trata de uno de los procedimientos penales más mediáticos del momento, le avisa que él ya lo conocía y que sus intenciones son, por tanto, conseguir que pierda la instrucción.

"Es un fraude de ley"

Además, le reprocha las expresiones que vierte sobre ella y otros miembros de la judicatura en su canal de Youtube. En dichos mensajes, Sáenz de Tejada acusa a Biedma de prevaricar y le llama "chusma judicial y "jeta jurídica". Al hilo, le recuerda que también recibió insultos hace una década, cuando resolvió un asunto relacionado con él. La juez explica que, ante tales comportamientos, manifestó su reserva de ejercitar las acciones legales que le correspondieran y, por eso, la Audiencia estimó que ello podría afectar a su apariencia de imparcialidad.

" En el recurso no se alega ni un solo fundamento jurídico válido que rebata las anteriores conclusiones. El recurrente se limita a hacer una serie de afirmaciones que no hacen sino corroborar los argumentos de esta instructora, evidenciando su verdadera intención al intentar personarse en la causa. Ante tales comentarios carentes de sentido para cualquier profesional en derecho, y sobre los cuales llama la atención la absoluta falta de rigor jurídico, no procede sino la desestimación del recurso interpuesto", indica.

En último lugar, le recuerda que, pese a las advertencias de que pueden llevarla a los tribunales, "el dato objetivo que consta a día de hoy" es que el único juez que ha sido condenado y expulsado de la carrera es el que ahora recurre. "Pese a que, como ya se ha dicho en anteriores resoluciones, el recurrente ha interpuesto, sin que ninguna de ellas haya sido estimada, una infinidad de quejas, denuncias y querellas contra los intervinientes en el procedimiento judicial instruido en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz y enjuiciado por el Juzgado de lo Penal número 1 de esta localidad, en el que resultó condenado, en la creencia de que existe un grupo criminal en su contra que se va agrandando infinitamente con la incorporación de cualquiera que desestime sus pretensiones", concluye.

Camino del banquillo

La irrupción de Sáenz de Tejada en la causa que se instruye contra el hermano del presidente del Gobierno se produce en un momento clave. La instructora se prepara para escucharle de nuevo tanto a él como a Luis Carrero, quien fuera asesor de Moncloa, ante los indicios que apuntan que David Sánchez intermedió para que el segundo de ellos -que le llamaba "hermanito"- fuera contratado en la Diputación. Incluso consta que éste ejerció labores para él antes de ser contratado formalmente en la Diputación en enero de 2024.

Tanto Biedma como la Guardia Civil sostienen desde hace meses que hay indicios suficientes en la causa como para apuntalar la presunta responsabilidad penal de David Sánchez, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y otros altos cargos del ente. En concreto, entienden que hubo un concierto en 2016 para crear la plaza pública e coordinador de conservatorios que se adjudicó el músico un año después.