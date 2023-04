Iglesias justifica su papel en Podemos y advierte a Díaz: "No me voy a callar"

La relación Podemos-Sumar va camino de convertirse antes en un divorcio, que en un matrimonio de conveniencia. Este fin de semana, en el universo morado esperaban con expectativas la emisión de la entrevista a Yolanda Díaz en "Lo de Évole". Durante la semana, la dirección de Podemos vio adelantos en las redes, y no gustaron. "Se la ve enfadada", comentaba un dirigente del partido.

Y así lo ha constatado hoy el partido morado. La entrevista quedó monopolizada por la pugna Yolanda Díaz- Iglesias. La vicepresidenta llegó a decir que el liderazgo del ex secretario general está "agudizado" y dejó claro que según su visión, el partido morado continúa dirigido por él, a pesar de que dejó todos los cargos políticos tras su fracaso en las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. "Hay que dejar volar a la gente", subrayó en su entrevista. A lo largo de la emisión, la vicepresidenta no dudó en referirse a Iglesias como un "cascarrabias", a definirle como una persona "siempre enfadada", entre otros calificativos como reacción al marcaje que le hace constantemente.

La respuesta no se hizo esperar. Los morados usarán como bazal una entrevista en la que se han sentido interpelados constantemente y usarán los "daños" para reafirmar su posición en la pugna Podemos-Sumar. Iglesias ha publicado un artículo de opinión en uno de los medios que colabora "CTXT", donde reconoció que le dolieron las críticas recibidas, pero concluyó que no entendía "en qué ayuda todo esto a construir unidad electoral".

Ante todas las críticas a Iglesias por su poder en Podemos, éste ha dejado claro que su posición no va a variar: "No me voy a callar". Sobre su rol en Podemos, como "líder en la sombra" del partido, el exsecretario ha respondido que "cumple" con el "rol" que le pidió Ione Belarra. "Ione me pidió ser un activo mediático del partido, básicamente porque no hay casi nadie que defienda las ideas de Podemos en las televisiones y en las radios". Aseguró que sabe que "mucha gente" quiere que se calle, empezando por Sumar. Pero negó esa posibilidad. "Voy a seguir estando a disposición de mi secretaria general y de toda nuestra militancia para defender las ideas de Podemos allá donde me dejen hablar".

Iglesias asegura, como se ha encargado de defender también el partido este fin de semana en la celebración de su "Fiesta de la Primavera", que Podemos y Sumar deben ir juntos, pero tras escuchar la entrevista de Díaz, cree que "aleja aún más a Yolanda y a Sumar de Podemos", aunque cree que "la ley electoral y la necesidad de que no caigan gobiernos progresistas son razones obvias para ir juntos a las elecciones". Iglesias ha denunciado que Díaz pretende que Podemos se integre en Sumar, algo que los morados rechazan. "Si algo me confirma la entrevista de ayer es que Podemos es más necesario que nunca. La izquierda que representa Sumar es legítima y necesaria, pero creo que sin lo que representa Podemos, tanto electoral como ideológicamente, será imposible seguir avanzando", zanjó.

La respuesta de la secretaria general, Ione Belarra, ha sido mucho más conciliadora. En una entrevista en RNE, la también ministra de Derechos Sociales ha rechazado que Podemos no busque la unidad y que haya más motivos que las primarias para no pactar con Sumar. Según la dirigente, el compromiso del partido con la unidad "está fuera de toda duda". “Si hay voluntad de firmar un acuerdo, estoy dispuesta a hacerlo esta misma tarde”.