Yolanda Díaz acusa a Podemos de no querer unirse a Sumar

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido protagonista esta noche en «Lo de Évole» tras presentar Sumar la semana pasada, el nuevo proyecto político con el que será candidata a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales y que ha causado un enfrentamiento con Podemos que se hizo patente durante su intervención, donde se vio cuál es el punto en el que se encuentra la relación entre ambas formaciones. Díaz explicó en La Sexta que su designación por parte de Pablo Iglesias «fue a dedo», algo que provocó su enfado. «Ha matizado mucho mi enfado en su libro. Hice algo mucho peor que no voy a contar». «Yo tuve una disyuntiva que era irme del Gobierno o hacer lo que hice. Lo pensé mucho y di un paso adelante, pero él sabe que lo pasé muy mal. Él me llegó a decir ‘te voy a joder la vida’, no lo dijo con odio ni mucho menos, pero sí me lo dijo. No se respeta a una formación política y a mí tampoco se me respetó».

Acerca del papel actual de Iglesias «no imaginaba un rol tan agudizado. Lo creo yo y toda España Hay que dejar volar a la gente en política. Hay que dejar hacer. A todo el mundo», enfatizó sobre el exlíder morado, al que describió como un gruñón. Siempre está enfadado. Le dije que estaba hecho un cascarrabias».

«Quiero pensar que Pablo no pensaba en tutelarme. El problema es que tengo que ser siempre de alguien, de señores, no de mujeres curiosamente. He dado un paso al frente para este proyecto político».

Sobre la posibilidad de que los votantes tengan que elegir entre Sumar y Podemos, Yolanda Díaz aseguró: «Yo no quiero eso. No sé cómo decirlo ya. Dos no acuerdan si uno no quiere. Si tu pides la unidad a torta limpia a tu electorado, lo estás deprimiendo. Y luego da igual que te des la mano». «Esto ya nos pasó en el ‘pacto de los botellines’ (la alianza entre Podemos e IU) perdimos un millón de votos», recordó. «Creo que sé lo que la gente quiere. He visto a mucha gente de Podemos que quería caminar junto a Sumar. He visto a gente que incluso lloraba porque no entendería nada. La gente de este país quiere que vayamos de la mano».

Respecto a la ausencia de Podemos en el acto de Sumar, dijo «no poder entender que te invite a un acto el día 2 en el que no acaba nada y no puedas venir. No soy capaz de entenderlo. Nadie pidió nada para estar ahí». Además, respondió con un rotundo «sí» al ser preguntada sobre «si hubo gente que quiso ir al acto y no fue».

En cuanto a la relación con Iglesias y Pedro Sánchez y «quién es más killer», según preguntó Évole, Díaz aseguró creer «que entre los dos se entienden bien». «Lo digo «sinceramente», repitió. «La que seguramente distorsiona ahí soy yo», apuntó.

Sobre la posibilidad de unas primarias descentralizadas en Sumar, dijo que las «va a haber con participación ciudadana. Quien quiera presentarse puede hacerlo. No hay discrepancias sobre esto».

La vicepresidenta dejó clara además su postura sobre la Monarquía. Dijo no serlo, pese a que respeta «todas las instituciones». Además, realizó una sorprendente propuesta de jefe de Estado. «A mí me gustaría que nuestro país pudiera tener un jefe de Estado como Iñaki Gabilondo, por ejemplo, y que lo pudiéramos votar».

También aseguró que rompería con la actual postura de España en el norte de África: «Tengo una posición clarísima sobre Marruecos y el Sáhara y no es la que mantiene Pedro Sánchez».