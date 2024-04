Illa explica por qué se vio con Koldo: "No es normal que el asesor de un ministro se presente sin cita previa"

Salvador Illa ha comparecido este miércoles en la Comisión de Investigación del Senado sobre el "caso Koldo" y ha tratado de mantener distancias entre él y Koldo García. Tras revelar el lunes que sí se había visto en una ocasión con el exasesor de José Luis Ábalos, ahora ha dado más detalles de cómo se produjo ese encuentro, que duró unos minutos. "Le vi porque no es normal que el asesor de un ministro se presente sin cita previa", ha señalado Illa, quien ha reiterado una y otra vez que siguió el "procedimiento establecido" y le remitió a su jefe de gabinete Víctor Francos para que, a su vez, se le pusiera en contacto con los técnicos del Ministerio y valoraran el producto que venía a ofrecer (material sanitario).

El cómo se produjo ese encuentro entre Illa y Koldo García ha copado buena parte de la comparecencia ya que el senador del PP Alfonso Serrano ha querido ahondar en esa cuestión. Serrano le ha preguntado si era habitual dar esa entrada en el Ministerio a todos los casi 900 asesores que hay en el Gobierno, a lo que Illa ha respondido que hubiera "hecho lo mismo" con todos los que hubieran "venido en similares circunstancias". En este caso, Koldo García se presentó en el Ministerio de Sanidad para ofrecer mascarillas de una empresa (supuestamente, la de la trama, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas).

"Se presentó en el Ministerio hacia el mes de septiembre. No sabía qué quería y no estaba agendada la reunión. Me dijo que tenía una empresa que podía suministrar material y le remití a los técnicos a través de mi gabinete", ha resumido Illa, quien ha insistido en que el "resultado es que no se compró nada". Es decir, el Ministerio de Sanidad no dio ni un euro a la empresa de la trama. En este sentido, ante el cerco del senador del PP Alfonso Serrano y de Joan Bagué (Junts) y Joan Queralt (ERC), ha insistido en que la empresa Soluciones de Gestión fue tan solo seleccionada en el Acuerdo Marco aprobado por el Gobierno para que suministrara material sanitario en caso necesario, pero finalmente no fue preciso. "La habilitación no suponía ningún compromiso de compra", ha señalado.

De esta manera, Illa ha detallado que la visita no estaba agendada, ni sabía cuál era el motivo, pero el ministro decidió recibirle porque, según ha explicado, Koldo era asesor de un compañero de gabinete, José Luis Ábalos, que además era responsable de organización del PSOE, como él lo era del PSC, y habían coincidido en las comisiones de coordinación de ambos partidos. "Y he de decir más, teníamos buena relación, nos llevábamos bien", ha apostillado. "Era un asesor de un ministro con el que trabajaba habitualmente como responsables de Organización y teníamos buena relación, le recibí y lo zanjé y punto. No le di más vueltas, ni vi nada que me hiciera sospechar, nada", ha añadido, sobre Koldo García.

A la conclusión de la sesión de Comisión, Serrano ha acusado a Illa de haber impedido que las Comunidades Autónomas compraran material sanitaria durante la primera ola de la pandemia y en ese "monopolio" en manos del Ministerio de Sanidad "nació la trama de corrupción" del "caso Koldo". Además de Serrano, por parte de los populares también intervino Luis Santamaría, quien acusó al exministro de Sanidad de "mentir" y caer en "incongruencias" tras las explicaciones dadas en las comparecencias en Congreso y Senado.