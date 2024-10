Illa: "No nos quedamos ni mudos ni callados. Somos parte de España y queremos participar en su construcción"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha intervenido en las jornadas de Metafuturo, organizadas por Atresmedia, y ha desgranado su planteamiento para Cataluña, España y la Unión Europea en los próximos años. Illa, que ha asumido que Cataluña ha estado inmersa en el "procés" en los últimos años, ha dejado entrever que los pilares de su Govern van a ser recuperar la "excelencia" en las políticas públicas y culminar la conciliación entre catalanes e instituciones de la Generalitat y del Estado tras años marcados por la tensión. "No nos quedamos ni mudos ni callados. Somos parte de España y queremos participar en su construcción", ha señalado Illa.

En el ámbito de las políticas públicas, Illa ha defendido el "autogobierno" para Cataluña con el "propósito de recuperar la excelencia" tras "años de energías centradas en exceso en otros temas". En este sentido, ha apuntado a la sanidad, con un proyecto para adaptar el sistema a la nueva realidad demográfica y tecnológica; a la educación, con el empeño de remontar tras los malos resultados de PISA; a la cartera de servicios sociales, con la intención de hacer reformas para "simplificarla y facilitarla"; a la Administración Pública, para introducir cambios; o, a la vivienda, donde aspira a construir 50.000 viviendas asequibles para 2030.

En el ámbito de las relaciones con España, Illa ha arrancado con la reforma de la financiación autonómica: "He visto un primer punto de acuerdo, que es la necesidad de reformarlo. No he visto a nadie que defienda el actual sistema de financiación". El president ha recalcado que Cataluña "ha hecho una propuesta de mejora, que no va contra nadie", sino que se enmarca en la "legalidad vigente", la "solidaridad" y toma como "camino el horizonte de una España federal". "Cataluña no se va a ninguna parte, está donde esta, formando parte de España y de la Unión Europea", ha afirmado. "Cataluña va a participar activamente en la defensa del modelo de España que la mayoría de Cataluña quiere defender", ha añadido, antes de criticar a Isabel Díaz Ayuso por dar plantón a Pedro Sánchez.

En este punto, ha abogado por el "respeto" a las instituciones y por una "actitud de colaboración y no de confrontación". "¿En qué beneficia a los ciudadanos negarse a acudir a una reunión con el presidente del Gobierno?", ha preguntado, en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Illa, por ello, ha reivindicado la "revolución de la normalidad"; la "revolución del buen gobierno"; y, la "revolución del respeto".

Finalmente, en el ámbito europeo, ha reivindicado que España tiene ahora más voz gracias al Gobierno y ha subrayado tres elementos sobre el espacio comunitario: la economía "funciona" y se genera "prosperidad"; hay regímenes de libertad, con democracias que funcionan; y, la inmensa mayoría de ciudadanos quiere mantener este modelo y el estado del bienestar. "Cataluña se implicará en buscar soluciones, de la mano de España, para reforzar la Europa federal", ha afirmado.