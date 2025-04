La imagen que demuestra que Koldo y Aldama se servían de "café" para evitar que les pillaran

"Intenté ayer tomar café pero no me funcionó la tarjeta, no tiene saldo así que llamaré al banco para que me recarguen". Este mensaje interceptado por la Guardia Civil es una de las múltiples referencias que aparecen en el sumario del "caso Koldo" al término "café". Los investigadores sospechan que con esta palabra, los investigados, se referían a los móviles de prepago que les proporcionó presuntamente el comandante Rubén Villalba. Una imagen del nuevo informe de la UCO demuestra que sí utilizaban este tipo de terminales.

La reveladora fotografía se encuentran en una conversación de WhatsApp interceptada entre Koldo y Villalba del 18 de agosto de 2020. El exasesor de Ábalos estaba comiendo en un restaurante con Víctor Aldama mientras que, el por entonces ministro, disfrutaba de unas vacaciones en una villa de lujo de Marbella. Una supuesta "contraprestación" por su labor con el rescate de Air Europa.

La conversación de Koldo y Rubén Villalba

Cabe reseñar que tanto el empresario como el exasesor de Ábalos tenían guardado en sus dispositivos el teléfono del comandante de la Guardia Civil como "Andaluza Nuevo". Koldo captó la imagen de la comida que habían pedido, un chuletón y unas patatas fritas, mientras que Aldama estaba escribiendo en su dispositivo móvil.

La imagen del móvil, suministrado por Rubén Villalba, que utilizaban Koldo y Aldama La Razón

Sin embargo, de esta instantánea un detalle no pasa desapercibido. Cerca de la fuente de las patatas fritas se encuentra un teléfono móvil prepago similar a los que presuntamente facilitó Villalba a los investigados por el "caso Koldo". Y es que cuando se tenían que poner en contacto con estos dispositivos prepago se referían al término "café" tal como revela la propia UCO en uno de sus informes.

Koldo García declara en el Supremo tras las acusaciones de Aldama Rodrigo Jiménez Agencia EFE

"A lo largo del análisis de la conversación de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp entre Rubén y Aldama, se ha detectado que bajo el seudónimo 'café' los referidos podrían, como hipótesis policial, referirse a una línea segura de comunicación", señalan los investigadores. Los investigados presuntamente pagaban una cantidad de 2.000 euros al mes para la "estructura de seguridad" que les facilitaba el comandante de la Guardia Civil.

"Cabrones, dónde estáis. Contad conmigo que alguna vez os invite...", respondió el comandante a Koldo al recibir la fotografía de la comida. Media hora después, el exasesor de Ábalos le confirmó: "Resuelto tu tema. Me debes una caña".

"No tengo café"

La UCO reflejó en sus informes sus sospechas de que estos terminales seguros fueron proporcionados por el propio Villalba. Las referencias han sido de todo tipo: "No tengo café se me quedó en la ofi" o "No tiene monedas la máquina del café". Estos son algunos de los ejemplos más recurrentes que están incluidos en el sumario del "caso Koldo".

El segundo guardia civil del caso Koldo, Rubén Villalba Informe de la UCO Informe de la UCO

Del análisis de las conversaciones se extrae que el comandante, que fue detenido por su implicación, proporcionó herramientas a Aldama. "Te llevo cositas muy interesantes", afirmó al empresario. Después de este encuentro, Aldama afirmó a sus socios: "Reunión con R que flipáis. Ha hecho una gestión B de la hostia".