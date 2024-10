Las imágenes de Koldo ante el juez: "Por consejo de mi abogado no voy a declarar"

"Perdón ¿su nombre es?". "Koldo". "¿Qué más?". "García Izaguirre". En su breve comparecencia -de solo un minuto y 35 segundos- ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno el pasado 22 de febrero tras su detención en la "operación Delorme", Koldo García se acogió a su derecho a no declarar, como hizo la mayoría de los implicados en la supuesta trama de reparto millonario de comisiones en adjudicaciones para la compra de mascarillas en pandemia por parte de los ministerios de Transportes e Interior y de los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias cuando los presidían la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, respectivamente.

LA RAZÓN ha tenido acceso al vídeo de su comparecencia, en la que tras informarle el instructor -que cinco meses después acaba de pedir al Tribunal Supremo la imputación del exministro José Luis Ábalos- de que su condición de investigado "por posibles delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y alguna otra posible figura delictiva que pudiera surgir", Koldo García se acogió a su derecho a no declarar.

"Por consejo de mi abogado, no voy a declarar", contestó al juez Moreno. "¿Se acoge a su derecho a no declarar, entonces?", le inquirió de nuevo el magistrado. "Sí", reiteró el exasesor de Ábalos, que escuchó entonces al fiscal Anticorrupción solicitar al juez la adopción de medidas cautelares: la prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias periódicas cada 15 días en el juzgado. Dado que su defensa no se opuso a las mismas, al considerarlas "razonables" y "no poner objeción", el juez las acordó.