El incómodo momento de Illa entre cánticos independentistas en un acto en Barcelona: "No sabía dónde meterse"

La jornada de ayer estuvo marcada por el aval del Tribunal Constitucional (TC) de los aspectos principales de la Ley de Amnistía, lo que supuso un varapalo para aquellos contrarios a la norma de gracia aprobada hace un año por el Gobierno de Pedro Sánchez, y una batalla ganada para todos sus defensores.

Por este motivo, la jornada de ayer estuvo marcada de simbolismo, especialmente independentista. Una de las víctimas de esta euforia independentista fue el president de la Generalitat de Cataluña, el socialista Salvador Illa, que vivió un 'mal rato' durante un acto institucional.

El exministro de Sanidad asistió anoche, en calidad de presidente catalán, al 57º Premio de Honor de las Letras Catalanas, que tuvo lugar en el Palau de la Música de Barcelona. A él asistieron también otras cientos de personas, entre ellos rostros reconocidos independentistas, como el presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull, de Junts.

Justo en un momento de la ceremonia, cientos de los allí congregados entonaron al unísono cánticos independentistas, clamando así por la independencia de Cataluña, justo en el día en el que se conocía que el Tribunal Constitucional avalaba la normativa de gracia. Un momento en el que se vio al president incómodo y que las redes no han dejado pasar por alto: "No sabía dónde meterse", escribía un usuario en X.

El TC avalará la Ley de Amnistía

La polémica ayer estuvo servida después de que se conociese que el Tribunal Constitucional (TC) avalará los aspectos principales de la Ley de Amnistía. De esta manera, la primera ponencia de sentencia, elaborada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, ha respaldado la constitucionalidad de gran parte de la Ley, al mismo tiempo que ha estimado parcialmente tres de los motivos de inconstitucionalidad esgrimidos por el Partido Popular, en su recurso presentado el pasado 9 de septiembre, sobre aspectos menores de norma.

No obstante, la ponencia no se pronuncia sobre el delito de malversación que afecta a Carles Puigdemont, pues el recurso tan solo resuelve si la norma es o no constitucional pero no entrará en el ámbito de su aplicación, es decir, no abordará los casos concretos de Puigdemont, Junqueras y el resto de líderes independentistas a quienes no se les ha aplicado la amnistía por el delito de malversación.

En este sentido, la ponencia que avala la Ley de Amnistía será estudiada por los diez magistrados del TC durante "los próximos días", y se prevé que el próximo 24 de junio den comienzo las deliberaciones e intervenciones para cerrar la cuestión.