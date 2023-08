El PP insiste en que Feijóo no negociará fuera de la Constitución

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue buscando fórmulas para la conformación de un gobierno «en solitario», una palabra que subrayan por si alguien dudara de que solo habrá ministros del PP si consigue ser investido presidente. En estos momentos, Feijóo cuenta con 171 «síes» (PP, Vox y UPN) y amarra el de CC, que sería el 172. Con este escenario solo necesitaría cuatro «síes» para ser investido por mayoría absoluta, aunque recuerdan en la dirección de los populares que también puede contar con una mayoría simple.

El PNV, mantiene el portazo a negociar con los populares y sobre el foco, a derecha y a izquierda, están los votos de Junts. Respecto a la posibilidad de que el PP negocie con los de Carles Puigdemont una posible investidura de Alberto Núñez Feijóo, la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP reiteró la postura mantenida en los últimos días por la dirección del partido y aseguró que «es una cuestión que ahora mismo no está sobre la mesa», al tiempo que apuntó: « Lo que tenemos muy claro es que el presidente Feijóo es un presidente de principios, no es Pedro Sánchez y, por lo tanto, no va a defraudar nunca ni a los principios constitucionales ni tampoco a sus electores».

Fúnez subrayó que lo que tienen «muy claro es que el Congreso de los Diputados ha de tener estabilidad y la estabilidad la aporta el partido que gana las elecciones y ese es el Partido Popular», reivindicando así, una vez más, la victoria que le otorgaron las urnas el pasado 23J. El PP recuerda que sigue trabajando por lograr esa «estabilidad», tanto en la Cámara Baja como en España, basándose en que ellos han sido los que más votos y escaños han logrado. « Nos separan 50 diputados del segundo partido, del Partido Socialista que ha sido el perdedor, que aún no ha reconocido que ha perdido las elecciones», recalcó la vicesecretaria de los populares.

Pero la disposición del partido que lidera Santiago Abascal de ceder «gratis» sus votos a un Gobierno alternativo al de Sánchez y sus socios separatistas, abundando en que no será la «excusa de nadie» para evitar una reedición del Ejecutivo de la legislatura anterior, tiene líneas rojas. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, advirtió al PP de que Junts no es un interlocutor válido y, por tanto, no apoyarán «ninguna ecuación donde esté el separatismo», ante las posibles dudas en las filas del PP sobre si negociar con el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont. Garriga se preguntó, en una entrevista en RNE, «cómo se puede validar a interlocutores que lo único que han hecho históricamente es saquear las arcas del Estado y poner en jaque los cimientos de la Constitución».

El dirigente de Vox se posicionó «radicalmente» en contra de que el PP abra la puerta a Junts de cara a la conformación de la Mesa del Congreso o una investidura de Alberto Núñez Feijóo, después de que el coordinador general popular », Elías Bendodo, insistiera el pasado jueves en la posibilidad de «hablar con todos» pero no «tragar con todo», aunque matizó que no están dispuestos a negociar con partidos que se sitúan fuera de la Constitución, en alusión al de Puigdemont.

Garriga recordó que «lo único que hay que hablar –con Junts– es para pedirles que comuniquen el día y la hora en la que va a llegar el señor Puigdemont para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y nuestro sistema judicial pueda acudir, detenerle y meterle en prisión».

Dicho esto, el secretario general de los de Abascal erigió a Vox como el único partido que planta cara al independentismo, al tiempo que insistió en sus críticas sobre PSOE y PP ante el hecho de que estén «dispuestos a hablar con quienes han puesto la ley de amnistía y un referéndum sobre la mesa», quienes dieron un «golpe de Estado» y tienen como líder a Puigdemont, un «prófugo de la Justicia».

Preguntado por si peligraría el apoyo de Vox a una investidura de Alberto Núñez Feijóo en caso de que el PP hable con Junts, Ignacio Garriga prefirió «no meterse en casa de otros», pero aseguró que su partido tiene «prohibido» por estatutos entablar cualquier tipo de conversación o pacto con formaciones separatistas. Así, advirtió de que Vox «no estará en ninguna ecuación donde esté el separatismo», ya que nacieron para defender la unidad nacional. Además, calificó de gesto de «generosidad y patriotismo» la disposición de Vox de apoyar una investidura de Feijóo sin entrar en el Gobierno.

Sobre la constitución de la Mesa del Congreso de los Diputados, que tendrá lugar el próximo 17 de agosto, Garriga consideró que lo «lógico» es tener conversaciones con el PP ante un momento de «emergencia nacional», como el actual. Es por ello que, si los populares aspiran a ocupar la Presidencia de la Cámara para hacer valer su mayoría parlamentaria, el secretario general de Vox reivindicó que es «muy importante» que su formación también tenga un puesto para garantizar que la Cámara Baja sea «neutral» y no quede en manos de «socialistas, separatistas y filoterroristas» ya que son la tercera fuerza política.