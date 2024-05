El instructor del Supremo rechaza por "extemporánea" la solicitud de García Ortiz de apartar a cuatro magistrados

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Eduardo Calvo ha rechazado por "extemporánea" la recusación planteada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra cuatro de los cinco magistrados que tienen la responsabilidad de resolver el recurso que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) presentó contra su renovación como jefe de la Fiscalía.

Así lo ha decidido el magistrado instructor del incidente, que señala que "sin necesidad de examinar la endeblez y escasa consistencia de la causa de recusación que se propone, baste señalar que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 223.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, (...) la formulación de la recusación es extemporánea".

En un auto que recoge Ep, Calvo coincide con la postura que los cuatro magistrados recusados defendieron en un informe conjunto en el que aseguraron que la petición era "manifiestamente extemporánea" y reitera que la petición de apartar a un magistrado debe plantearse tan pronto como se tenga conocimiento de la causa; de lo contrario, no se admitirá a trámite, tal como ha ocurrido en este caso.

El instructor acuerda también imponer las costas del incidente a García Ortiz "al no concurrir ninguna circunstancia excepcional que justifique su no imposición" y afea al fiscal general que presentara un escrito el 19 de abril en el que solicitaba que se le comunicase si se había designado ponente en este procedimiento, así como la composición de la Sala. A juicio del juez Calvo, esto "no era en realidad sino un artificio procesal para intentar reabrir un plazo para recusar que ya había expirado". La decisión no se puede recurrir.

El fiscal general cuestionó la imparcialidad de los cuatro magistrados recusados -Pablo Lucas, Luis María Díez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero- por haber firmado la sentencia que anuló el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo al apreciar "desviación de poder".

Tal como alegó García Ortiz, las decisiones de estos magistrados se verían condicionadas por su posicionamiento en aquel proceso. En el caso de José Luis Requero, también aludía a la publicación de un artículo el mismo día que se conoció dicha sentencia, en el que calificaba al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía General del Estado como "apesebrados".

El juez instructor explica ahora que la sentencia en la que basa su petición, que anula el ascenso de Delgado a la máxima categoría fiscal, era ya conocida por García Ortiz en fecha muy anterior a su personación en este proceso como parte codemandada, que fue acordada el 14 de marzo de 2024.

Por ello, para Calvo resulta "enteramente inconsistente el alegato de que fue después de su personación en el proceso" cuando tuvo ocasión de conocer la identidad de los magistrados que actualmente forman parte de la Sección Cuarta y que cuatro de ellos habían firmado aquella sentencia por la que se anuló el nombramiento de Delgado.

En relación con el artículo publicado por el magistrado José Luis Requero, precisa que García Ortiz nada explica ni argumenta sobre la relevancia o virtualidad de ese artículo periodístico como sustento de la recusación. Y asegura que no cabe, desde luego, incardinarlo en la causa de recusación que alega el fiscal general.

El juez señala que "siendo claro que Álvaro García Ortiz conocía el mencionado artículo de prensa antes de su personación en el proceso --en ningún momento afirma otra cosa-- su escueta mención a efectos de recusación resulta claramente extemporánea".