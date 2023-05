Ione Belarra y Yolanda Díaz harán campaña por separado: las agendas están cerradas

Ha sido un puzle con una decena de piezas a encajar, por colores, con aristas y con moldes incompatibles. Y el resultado final es el de un sendero de equilibrios, donde la vicepresidenta se desdoblará para evitar el enfado de unos y otros, aunque a día de hoy es una ecuación irresoluble. Ni apoyará explícitamente solo a Podemos, ni tampoco a Más Madrid, Más País o Compromís. Intentará arropar a todos a la vez, pero sin desvelar cuál es su opción favorita.

Yolanda Díaz decidió hace semanas volcarse de lleno en las elecciones autonómicas y municipales, a pesar de que Sumar como tal no se presenta al examen del 28-M. Bajará a la arena política después de meses de incógnita en los que solo se preveía un apoyo explícito a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

El hecho de que la izquierda no haya llegado a candidaturas unitarias en algunos territorios ha sido el quebradero de cabeza para el equipo de la vicepresidenta, quien, por ejemplo, finalmente en Madrid no apuesta por una sola candidatura. Desde su equipo aseguran que el objetivo de la ministra es el de «ayudar a las formaciones progresistas a consolidar gobiernos que han servido para recuperar derechos de la ciudadanía e impulsar candidaturas de confluencia que puedan hacerlo en el futuro».

El calendario por fin desvelado no entusiasma a Podemos, que había solicitado a la vicepresidenta que hiciera campaña por los candidatos de Unidas Podemos. Finalmente Díaz ha primado por candidaturas básicamente de unidad, pero ha obviado apoyo constante a los morados. Sí reconocen fuentes de Podemos que se congratulan de que haga campaña «tal y como le habíamos pedido» y recalcan que en Unidas Podemos tienen «a los mejores candidatos». Sin embargo, la foto esperada, la de las principales caras visibles de Podemos, las ministras Ione Belarra e Irene Montero, junto a la vicepresidenta, subidas a un escenario apoyando al mismo candidato, será del todo inviable, en principio. Podemos ya tiene cerrada su agenda al completo y tras contrastar con los actos de la vicepresidenta habrá mínimas posibilidades de cambio. No está previsto que puedan coincidir en algún acto y menos después de que el calendario de Díaz , como ya publicó este diario, fue confeccionado sin el consenso con la dirección estatal de Podemos, sino con los territorios morados, que informaban después a Madrid, según ha podido saber este diario.Visto que la agenda trasladada por Podemos no ha sido atendida, es muy difícil, ahora, realizar cambios para dar la imagen unitaria entre principales dirigentes de Podemos y Sumar. Tampoco habrá cambios en la de Díaz para intentar integrar a las ministras de Podemos. Quienes si acudirán a algunos de los actos a los que irá Díaz, son el ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, que se desplazará el 22 de mayo a Málaga. El portavoz de IU, Enrique Santiago, irá a Asturias el 11 de mayo.

Concretamente en Madrid, Díaz evitará dar respaldo a las candidatas a la Comunidad de Madrid, ni tampoco a los candidatos a alcaldes de la capital. Díaz acudirá el 10 de mayo a Alcorcón, donde sí se ha logrado una candidatura de unidad y el 15 por la tarde a Rivas, donde Podemos reventó el pacto al estar Más Madrid. Estará también en la fiesta de San Isidro en Madrid, donde, según fuentes de Sumar, se acercará tanto a Unidas Podemos como a Más Madrid.

En Valencia, otra plaza clave para estos partidos, y donde también compiten entre sí, la líder de Sumar irá un día con el candidato de Unidas Podemos a presidente de la comunidad y otro a respaldar al candidato a alcalde de Valencia por Compromís, Joan Ribó. Ha sido, este enclave, uno de los últimos en cerrar, por las complicaciones por los vetos cruzados de ambos partidos.

Por partes, la vicepresidenta, según el calendario irá en cuatro ocasiones a Cataluña, una a abrir campaña y otra a cerrarla, con dos visitas intermedias más. En resumen, la líder de Sumar ha apostado por territorios en los que prima la unidad. Irá a Pamplona, donde hay acuerdo entre Podemos, IU, EQUO, Alianza Verde y Batzarre. También irá a Extremadura, a Mérida, donde concurren juntos Podemos, IU y Alianza Verde. También irá a ciudades donde solo hay elecciones municipales, como Sevilla, Málaga, Donosti, Santiago de Compostela o Valladolid. En estos últimos territorios, hay unidad. En Baleares respaldará a Unidas Podemos, mientras que en Asturias, apostará por Lena y Mieres. En esta última localidad apoyará a IU-Más País.