Irene Montero cierra la puerta a la reconciliación con Sumar: "Hemos pasado página"

Podemos cierra la puerta abierta esta semana por algunos de sus excompañeros dentro de Unidas Podemos y no tratará de recuperar la unidad con Sumar de cara al futuro. El partido no volverá a concurrir con el partido de Yolanda Díaz en futuras elecciones y seguirá su camino por solitario. La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha cerrado esa posibilidad tajantemente justificándose en “los momentos muy difíciles” que han pasado en la formación morada cuando decidieron romper con Sumar el pasado 5 de diciembre. La número dos del partido ha dejado claro hoy que en su formación han “pasado página” de ese debate –el de volver a agruparse dentro de Sumar- y pone el candado a cualquier vía de entendimiento que suponga adhesionarse a otra formación.

Fue el exlíder de los comunes y candidato a las elecciones europeas, Jaume Asens, quien mostró su anhelo de conseguir en el futuro un horizonte de encuentro con Podemos de cara al futuro. Algo que no se contempla ya en la dirección del partido, quien, eso sí, se abre a otras "vías de colaboración". La candidata ha puesto como ejemplo las alianzas que se consolidaron la pasada legislatura entre Unidas Podemos, ERC y Bildu. La diferencia es que cada partido se presenta por separado a las elecciones y, después, conforman una alianza en el Congreso de los Diputdos para cooperar. Así lo ha asegurado Irene Montero en la rueda de prensa ofrecida por EFE de cara a las elecciones europeas.

Podemos tiene claro que seguirá su camino en solitario y las elecciones europeas serán la gran prueba para demostrar si cuentan con apoyo de los electores para recuperar el espacio perdido tras la lucha con Sumar por el espacio de izquierdas alternativo al PSOE. Del resultado de Irene Montero el próximo 9 de junio depende el futuro del partido morado en la esfera nacional. Es decir, en un momento que la izquierda se encuentra reunificada entorno a Sumar, Podemos medirá si todavía hay espacio para continuar adelante. La candidata ha reconocido que en estas elecciones su partido “se juega mucho” y no ha obviado que en estos momentos el partido compite con el resto de fuerzas de izquierdas en una situación de “humildad”. Sin embargo, el partido confía en "volver a ganar", tras un ciclo en el que "nos han tirado al suelo".

La candidata confía en conseguir su escaño y, de cara a la diferenciación con Sumar, se define como el partido "necesario" para cambiar las cosas. De hecho, ha puesto en valor los cambios que se consiguieron en la pasada legislatura, cuando Unidas Podemos gobernaba. “Un gobierno de transformaciones”, lo ha definido. Frente a eso, ha criticado que “antes había un gobierno que gobernaba, una mayoría de izquierdas que trabajaba unida”. Ahora, dice, “se está intentando cortar las alas a la izquierda”.

La dirigente ha reafirmado su estrategia de “hacer ruido” de cara a su trabajo en Europa. “Vamos a trabajar mucho, a hacer mucho ruido. Reivindico que Podemos es una fuerza que no se calla. Para avanzar en derechos hay que hacer ruido”. Sin embargo, no se ha comprometido a, sí consigue el escaño en el Parlamento Europeo, continuar la legislatura hasta el final. “Eso no se puede saber”.