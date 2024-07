José María Barreda: "No se puede gobernar ignorando al resto. El diálogo PSOE- PP es imprescindible"

José María Barreda (Ciudad Real, 1953), recorre en «Un militante de base en (la) Transición» (Catarata) su propia evolución ideológica en sus años de facultad, la cual se produjo al mismo tiempo que el PCE y el PSOE lo hacían, abandonando uno el leninismo y el segundo el marxismo. En esa transformación personal, influida por la lectura de los textos del Concilio Vaticano II, Barreda se afilió al PSOE. Ahora, el expresidente de Castilla-La Mancha, hoy ya jubilado, repasa los últimos coletazos de la dictadura y el tránsito a la democracia. Incide en cómo en un momento muy convulso de la historia española, los partidos fueron capaces de llegar a acuerdos dejando de lado «sus principios de partida».Presenta esta tarde sus memorias en el Ateneo de Madrid.

¿Hay una pulsión que favorezca que la gente joven se adentre en la política como en la transición o la desafección ciudadana pasa factura?

El contexto de ayer y hoy es muy diferente. Entonces estábamos asistiendo a los últimos coletazos de una dictadura. Las cosas estaban muy claras, ¿no? O estabas a favor de la democracia y de la libertad, y por tanto colaborabas con el antifranquismo, o eras cómplice de un Estado dictatorial y totalitario. Lo resume la frase irónica que se atribuye a Vázquez Montalbán, según la cual «contra Franco vivíamos mejor»; significa que las posiciones estaban muy claras. La división de lo que había que hacer resaltaba con mucha fuerza. Había un gran altruismo, los jóvenes luchábamos por la democracia y la libertad y no pensábamos en tener cargos de responsabilidad. No luchábamos por tener poder personal ni ocupar cargos. Lo más que podíamos conseguir era una condena de seis años por militar en un partido clandestino o por tener propaganda en casa. La motivación era muy limpia y muy noble. Una vez conseguida la democracia, los aspectos del compromiso político ya cambiaban.

Ahora el contexto es diferente.La acción política tenía gran prestigio social y se incorporaban a ella profesionales liberales, catedráticos... Todo ha cambiado por muchos errores de la propia política y de los políticos que han hecho un mal uso de su poder, favoreciendo la corrupción, deteriorando el prestigio de la política. Ahora, gente que se podía haber comprometido con la cosa pública, no le seduce lo más mínimo.

En la transición, donde arranca su libro, el diálogo era imprescindible, ahora parece que ese diálogo se ha convertido en una política de cesiones.

Yo reivindico la labor política de los líderes que consiguieron un acuerdo para una salida pacífica en una coyuntura peligrosa: el final de la dictadura. La clave del éxito de lo que llaman despectivamente la generación del 78 es ser capaces de consensuar acuerdos básicos que acabaron cristalizando en la Constitución. Para eso tuvieron que hacer unos y otros dejación de una parte de sus principios de partida. Cuando se negocia con voluntad de acuerdo, el proceso es ese. En esto consiste la política, en superar las desavenencias, en organizar de manera pacífica los enfrentamientos. Hay una definición que dice que la política «consiste en sustraer al odio su carácter eterno». Es así. La sociedad y los políticos fueron capaces de ello, después de una guerra civil, hubo una capacidad de superar el enfrentamiento para lograr un acuerdo pacífico. Sin olvidar las movilizaciones que consiguieron poner fin al franquismo. Nicolás Sartorius dice una frase que es verdad. «Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle».

Reivindica con mayúsculas el diálogo de la transición, lo hace en un momento en el que parece muy difícil ver a los políticos renunciar a sus políticas de máximos para llegar a pactos. ¿Qué tenemos que aprender de aquella época?

Es fundamental el diálogo. No se puede gobernar ignorando a los demás, y menos en un Estado complejo como el nuestro, donde el poder está muy dividido. El PSOE gobierna España pero el PP en la mayor parte de las comunidades. Y la conexión y el diálogo entre ambos partidos es imprescindible.

Habla precisamente de acuerdos entre los grandes partidos. ¿Qué le parece el acuerdo para renovar el CGPJ? ¿Deberían PSOE y PP poder llegar a más acuerdos?

Me parece estupendo que por fin se haya podido llegar a un acuerdo. Creo que ese acuerdo se podía haber alcanzado con anterioridad, pero no es momento de reproches sino de celebrar. Tendrían que llegar a más acuerdos. Porque en España el poder está muy repartido. Las competencias en asuntos claves dependen de las comunidades y cuando se habla de cogobernanza, hay que hablar de acuerdo y mantener diálogo permanente entre los dos grandes partidos. Me parece absolutamente necesario e imprescindible.

En más de una ocasión no ha comulgado con las decisiones del PSOE. ¿Le pasa a usted como a Felipe González, se siente huérfano de liderazgo en el socialismo actual?

No, vamos a ver, yo sigo militando en el PSOE. He dedicado la mayor parte de mi vida a trabajar por intentar conseguir que en España haya la mayor igualdad posible. Creo que los planteamientos de la socialdemocracia son los más eficaces para conseguir este principio. El PSOE sigue teniendo una capacidad de reforma y de transformación muy importante con independencia de que en el camino nos encontremos con dificultades y respuestas a problemas que a veces, tal vez, no sean las más adecuadas. Pero mi posición es clara, no es la de ningún renegado. Ni reniego de la actividad antifranquista que tuve en mis años de facultad, ni de los años en los que he sido dirigente del partido socialista.

Más claramente, ¿comparte la actitud crítica de Felipe González o Emiliano García-Page?

Depende de los temas. Siempre he sido un verso suelto. Cuando era secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y miembro de la ejecutiva federal no coincidía al 100% con los planteamientos de este. No me tomo la militancia del partido como una religión donde haya que comulgar en todo, no hay dogmas de fe. Pero mi coincidencia siempre supera al 50 por ciento y eso para mí es suficiente para mantener mi posición.

La amnistía se pactó por siete votos, pero, vistos los resultados electorales en Cataluña, ¿ha servido para mejorar la convivencia en Cataluña?

En las elecciones catalanas ha ganado claramente el PSC. Es un dato objetivo y que no se puede obviar. ¿Ha tenido en ese sentido, efectos la política del apaciguamiento llevada por el Gobierno de España con indultos y amnistía? Indudablemente creo que sí, porque sino no se explicaría el resultado electoral. El problema que tenemos, que no es pequeño, es que los independentistas no quieren integrarse en el conjunto de España y esto lleva a posiciones desleales. Con estos interlocutores es muy difícil negociar y llegar a acuerdos porque estás expuesto a que, en cualquier momento, una vez alcanzados esos acuerdos, siguen pidiendo más y en algún momento hay que frenar esa dinámica y poner pie en pared.

¿Como con el referéndum que reclaman los independentistas tras aprobarse la amnistía?

No se puede hacer ninguna concesión que afecte al espíritu y la letra pequeña de la Constitución. El referéndum es absolutamente inadmisible.

¿Ve posible un acuerdo del PSOE con ERC o estamos abocados a una repetición electoral?

Siguiendo las noticias que provienen de Junts y del entorno de Puigdemont y teniendo en cuenta la trayectoria de este partido y sobre todo de ERC por la propia división interna que sufren sus dirigentes, veo la situación muy complicada para que pueda haber gobierno en Cataluña. Aunque, hasta el último momento, todo es posible.

Siguiendo con Cataluña y las negociaciones, ¿es posible una financiación singular?

No es admisible que haya una financiación excepcional. Lo de singular a veces es usado como eufemismo para tratar de manera privilegiada a Cataluña y eso sería inadmisible. De igual manera que sería inviable económicamente un cupo similar al de País Vasco o Navarra. Me gustaría hacer una reflexión. En España siempre ha habido una polémica importante entorno al federalismo. De hecho, el peso negativo del federalismo en España hizo que en la Constitución del 78 no se llamaran a las cosas por su nombre, lo que se tendría que haber hecho es un Estado federal. Ahora muchos constitucionalistas dicen que el estado de autonomías es casi federal. ¿Qué significa el federalismo? La solidaridad y la igualdad entre las partes. Curiosamente los mayores enemigos del federalismo no son la derecha tradicional sino los independentistas vascos y catalanes que lo que quieren es tener una relación bilateral entre ellos y el Gobierno de España y esto es una confederación, lo contrario al federalismo. La financiación debe negociarse de manera conjunta, no bilateral. El Gobierno de España tiene que garantizar la igualdad y solidaridad entre todos los territorios.

¿Es admisible que el fiscal general del Estado se mantenga en el cargo si finalmente es imputado?

No adelantemos acontecimientos. Vamos a ver lo que pasa.

El Gobierno prevé impulsar un plan de regeneración democrática, ¿cómo le suena la música de limitar la financiación pública que reciben los medios?

Creo que todo lo que sea poner trabas a la libertad de prensa puede ser contraproducente. Pero los ciudadanos tienen derecho a saber quiénes están detrás de los medios que frecuentan. El lector tiene que estar informado de quién financia esos medios, pero el Estado no tiene que poner trabas al desarrollo de los mismos. Hay que encontrar un equilibrio.

¿Existe una máquina del fango cómo advierte Sánchez?

Es evidente que en España se ha creado un clima de tensión que habría que evitar y superar. La única manera de hacerlo es no estar con el arco tenso permanentemente. Se tiene que soltar la flecha en algún momento. La oposición y el Gobierno tienen la obligación y responsabilidad de mejorar la convivencia. No se pueden usar las palabras como puños, no se puede sistemáticamente negar la legitimidad, al contrario. En política no hay enemigos, hay adversarios, al adversario se le respeta y escucha y con el adversario pactas. Generar ese clima es fundamental.

¿Después de la carta de Sánchez a la ciudadanía, se vieron las costuras del hiperliderazgo de Sánchez. ¿Hay vida después del líder socialista?

Por supuesto que hay vida después de Sánchez, al igual que la hubo después del congreso de Suresnes, también después de Felipe y Zapatero y la habrá después de Sánchez. El PSOE es mucho más que esas personalidades.

¿A quién recomendaría "Un militante de base en (la) Transición?

Muchos compañeros de la facultad o simpatizantes me han escrito diciendo que les he hecho recordar todos esos momentos de la transición. Hay una generación que lo vivió y posiblemente se vea reflejada. Se lo recomendaría a los jóvenes que están viviendo o leyendo la historia de una forma diferente. Cada generacion tiene derecho a tener su punto de vista propio de la historia. Aquí en España hemos visto un cambio de actitud con la generación de los abuelos de aquellos que protagonizaron la Transición, que han dejado de ver a los padres que fueron capaces de dirimir sus diferencias mediante en base al buen uso de la política y al diálogo y centrar su mirada en la generacion de los abuelos que dirimieron sus diferencias a cañonazo limpio. Está muy bien reivindicar la dignidad de todas las victimas de la represión, pero si eso está bien tambien está bien reconocer lo que fue capaz de hacer lo que algunos llaman despectivamente el régimen del 78, que ha sido conseguir que España viva en paz y libertad; el periodo más largo y fructífero de su historia.