Jueces piden la retirada de los nuevos carteles del Gobierno de los tribunales: "Lastra la independencia"

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) denuncia que, con la entrada en vigor de los tribunales de instancia, en las fachadas de los juzgados se han colocado carteles "para incorporar los logos del Gobierno o de la respectiva comunidad autónoma".

Estos cambios en la señalética -apunta- también se ha visto en las Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y en la Audiencia Nacional. No se les ha consultado previamente al respecto a través de los órganos de gobierno, tal y como se recoge en el comunicado.

Para la agrupación mayoritaria de jueces "escenifica la visión de dependencia que el Gobierno y comunidades tienen del Poder Judicial". Dado que incorpora "sus logos a las fachadas de sedes judiciales para remarcar su pertenencia".

La APM advierte de que esta medida devalúa "la apariencia de independencia de los tribunales ante cualquier ciudadanos que acceda a sus servicios".

Asimismo, considera que "lastra la unidad jurisdiccional" del Poder Judicial cuando en cada parte del país se exhibe, incluso, el logo del Gobierno autonómico.

"No creemos que sea de modo ingenuo, el mismo modelo de señalética que el previsto para los organismos dependientes del ejecutivo, sobre el fondo blanco, asimilando los tribunales a la administración periférica o a los organismos autónomos dependientes", expone en un crítico comunicado.

Por todo ello, exigen al Ejecutivo que disponga la "retirada inmediata" de los carteles de las sedes judiciales afectadas a fin de garantizar el principio de independencia que consagra la Constitución.