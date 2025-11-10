Podemos rebate el discurso triunfalista de Sánchez: "Debería salir de las alfombras rojas de Moncloa"

Moncloa está intentando despachar los distintos problemas que se le vienen encima, como la crisis de la vivienda o la parálisis del Congreso, con el argumento de que "España vive uno de sus mejores momentos" en los últimos 45 años. Así se defendió Pedro Sánchez la semana pasada, cuando tuvo que comparecer en rueda de prensa y valoró el último desplante de Junts.

Sin embargo, muchos de sus habituales socios parlamentarios no comparten ese discurso triunfalista. Es el caso de Podemos. El portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, ha dicho este lunes que el presidente del Gobierno y sus ministros "deberían salir de vez en cuando de las alfombras rojas de Moncloa, de sus ministerios y del Congreso para algo más que no sea dar un mitin del PSOE".

"Deberían conversar con los ciudadanos de clase trabajadora de este país", ha añadido, "un país no son sus cifras macroeconómicas, sino las cifras de sus hogares", ha apuntalado.

Fernández ha señalado, como ejemplo de lo que dice, el último informe de la Fundación Foessa, que revela una crisis estructural de pobreza y exclusión social. "España atraviesa un proceso inédito de fragmentación social, la clase media se contrae desplazando a muchas familias hasta estratos inferiores y contamos con una de las tasas de desigualdad más altas de Europa", ha dicho.

"Todo esto revela que Sánchez y su Gobierno no han hecho ni una sola política de izquierdas en esta legislatura, sino que han perdido el contacto con la realidad social", ha añadido.