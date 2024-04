El juez del “caso Koldo” no archiva la causa contra Pujalte: lo incautado está “pendiente de examen”

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno, que instruye el “caso Koldo” ha desestimado la solicitud del empresario Rogelio Pujalte, para que archivara la investigación en su contra. El magistrado argumenta su decisión en el momento judicial en el que se encuentra la causa, ya que aún no ha dado tiempo a estudiar lo incautado en los registros. Tal como señala, la documentación está “pendiente de estudio y examen”.

Pujalte, responsable del Depósito Judicial de Murcia que se encarga de consignar los efectos intervenidos por los agentes en operaciones policiales, fue señalado en el sumario como la personaque alertó a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos en la etapa en que se produjeron las primeras adjudicaciones, de que le estaban investigando por su rol de intermediación en las adjudicaciones.

En línea con los sostenido por la Fiscalía, el auto detalla que “no resulta procedente acceder a tal solicitud, máxime cuando está pendiente de examen la documentación intervenida" en la entrada y registro de su domicilio, que tuvo lugar el pasado 21 de febrero.

El acceso a su domicilio personal y al de su empresa se autorizó, según explica el juez, por la existencia de los indicios “objetivos y fundados” que hay sobre su participación en los hechos que se investigan y que podrían constituir delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, y delito de tráfico de influencias.

En el escrito, Pujalte pedía el sobreseimiento solicita el archivo de la investigación contra él en otro procedimiento. Y lo hace dejando constancia de esas distinciones, casi una docena, que incluyen desde una Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le impuso el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el 20 de septiembre de 2010, hasta una Cruz con Distintivo Blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, el 29 de abril de 2016, por sus "relevantes cualidades de extraordinario mérito".

En el escrito, Pujalte pedía el sobreseimiento de la investigación en su contra alegando que no tenía "responsabilidad alguna en ninguno de los hechos que se persiguen". La defensa del empresario sostiene que en 18 meses de investigación por parte de la Fiscalía y después de cinco meses de investigación judicial, no se detectaron vínculos de ningún investigado con él. Y añade que solo se le cita cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pincha una conversación telefónica el 9 de febrero de 2024.

Del contenido de esa llamada, que realizó García a Pujalte, "no se desprende revelación alguna" y afirma que solo le aconseja que deje de utilizar una aplicación de mensajería instantánea, algo que "no es delito".

Además, señala que de la respuesta de Koldo a esa recomendación, se deduce que el exasesor de Ábalos ya estaba al tanto de que estaba siendo investigado. Según consta en el sumario, García les habría contestado: “No te preocupes que lo sé todo (...) que sé que están, cómo están, cuándo están". Este conocimiento de que estaba siendo objeto de investigación también se podía deducir, señala el escrito, deducir de una conversación previa entre Koldo y su hermano Joseba.

Para los abogados, no se puede deducir que el empresario revelara nada porque no dijo nada a Koldo sobre que le estuvieran investigando y porque “no constituye delito al no poderse revelar un secreto que no es secreto, puesto que Koldo y según la propia UCO, conocía su situación de estar siendo investigado cinco meses antes de la conversación telefónica con Rogelio", recalcaba.