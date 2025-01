El juez implica por primera vez a Moncloa en la filtración: el correo les llegó antes de su difusión

El magistrado Ángel Hurtado, que investiga en el Tribunal Supremo (TS) la difusión de los datos reservados y privados del novio de Isabel Díaz Ayuso, señala por primera vez la implicación de Presidencia del Gobierno en la supuesta filtración de los correos electrónicos que cruzaron el fiscal de delitos económicos madrileño Julián Salto y el letrado de Alberto González Amador.

En el auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, con el que ha citado en este al fiscal general del Estado como imputado por un delito de revelación de secretos por su supuesta responsabilidad, el instructor señala que el correo en el que la defensa de la pareja de la Comunidad de Madrid planteaba la posibilidad de alcanzar un pacto de conformidad salió de Fiscalía General del Estado y "circuló" hasta Moncloa, "y de ahí al medio de comunicación El Plural".

Con lo que el magistrado de la Sala de lo Penal evidencia que el correo en cuestión estuvo en manos de Moncloa, a donde llegó desde la la cúpula Ministerio Fiscal, que encabeza Álvaro García Ortiz, antes de que se publicase por primera vez una imagen de este en el citado medio digital.

No sin antes haberse puesto por parte de Presidencia "a disposición" de Juan Lobato, exlíder del PSOE en la Asamblea de Madrid, "para que hiciera uso de él, con una clara finalidad política" en la sesión parlamentaria autonómica que se celebró el pasado 14 de marzo.

En una reconstrucción de la cadena de hechos, el juez Hurtado recuerda que Lobato, que ya declaró como testigo en esta causa, " planteó sus dudas de que se hubiera publicado en algún medio, hasta el punto que pide que se le confirme este extremo". Recupera en el auto los mensajes con lo que mostró esta desconfianza y escepticismo a sacarlos a relucir ante Ayuso en el Parlamento autonómico de Madrid.

Estos son en los que Lobato aquella mañana asegura "porque si no parece que me lo ha dado la Fiscalía" o "Pilar (Sánchez-Acera, entonces jefa de gabinete de Óscar López como director del gabinete de Pedro Sánchez) quiere que saque el mail de Fiscalía. Que no ha salido pero que lo saque yo. No puede ser".´

Ante las reticencias del político socialista, relata el instructor, desde Moncloa Presidencia del Gobierno "se hacen gestiones para la publicación en el El Plural del correo entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal, donde aparece, pero con los datos personales tapados, que es el que muestra en la Asamblea Juan Lobato, y que no lo estaban en el correo que con anterioridad había recibido él de Presidencia".