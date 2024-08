Junqueras y sus afines buscan un avance del congreso de ERC a septiembre

Tras la investidura de Salvador Illa, el camino ha quedado despejado para que los dos principales partidos independentistas reúnan a sus bases y redefinan sus liderazgos y su rumbo. En este sentido, Esquerra fue el primer partido en poner fecha a su congreso y estaba previsto para noviembre, pero Oriol Junqueras y sus afines han optado por intentar adelantarlo a septiembre. En este sentido, tanto el propio Junqueras como más de un centenar de miembros del Consell Nacional del partido (órgano más importante entre congresos) tiene previsto promover ese adelanto, una maniobra que permitiría al exlíder republicano y exvicepresidente de la Generalitat tener más cerca la posibilidad de recuperar el poder de la formación porque dejaría con menos margen de preparación a la candidatura alternativa.

En concreto, más de un tercio (100 de 300) de los miembros del Consell Nacional de ERC han firmado una petición para convocar una reunión extraordinaria de este órgano, con el fin de forzar que se adelante el congreso previsto para el próximo 30 de noviembre. En este sentido, tanto Junqueras como el centenar de miembros del Consell Nacional fundamentan su petición en lo que dicen los Estatutos del partido, que recogen en el artículo 72 que, en caso de dimisión del presidente del partido, hay que impulsar la celebración de un congreso extraordinario para escoger a la nueva dirección en un plazo máximo de tres meses.

Por tanto, teniendo en cuenta que Junqueras dimitió el pasado 11 de junio, el plazo de los tres meses concluiría el 11 de septiembre, aunque se hace muy difícil que antes de esa fecha se pueda organizar el cónclave. Por tanto, está por ver cuál acaba siendo la fecha para el congreso de Esquerra, que debe decidir previsiblemente entre dos candidaturas para dirigir el partido: la de Junqueras, que todavía no ha concretado quiénes serán sus acompañantes; y, la alternativa, que busca «renovar», aunque está apoyada desde atrás por Marta Rovira y Pere Aragonès. La candidatura de «renovación» todavía no se ha presentado, aunque sí que han ido apareciendo nombres, y los tiempos, en este caso, parece que juegan a favor de Junqueras para repetir como presidente del partido.

En todo caso, Junqueras, que ha llevado a Esquerra a cotas de poder inéditas desde la Segunda República (ha vuelto a conquistar la Generalitat y ha controlado importantes alcaldías, con victoria incluida en Barcelona), parece contar con bastantes críticos tanto dentro del partido como fuera. En este sentido, el propio Quim Torra se sumó ayer a las críticas, aunque no solo se dirigió contra Junqueras sino también contra Carles Puigdemont. Torra emplazó ayer tanto a Junqueras como a Puigdemont a hacer una «reflexión» sobre sus liderazgos. Cabe recordar que Junts tiene previsto convocar un congreso en octubre y ahí también se abordarán la renovación de los actuales liderazgos y se decidirá qué rol pasará a jugar Puigdemont tras su derrota en las elecciones autonómicas de mayo.

«Queremos la independencia porque queremos tener un país mejor. Como nos basamos en esto, no lo podemos hacer con los que no funcionó, y en este sentido me pongo yo el primero. No lo conseguí, no llevé el país a la independencia. Puedo ayudar, pero ya no toca un liderazgo. Es una reflexión que debería hacer todo el mundo», aseguró ayer Torra, en declaraciones a la prensa en Prada de Conflent (Francia) en el marco de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE). Preguntado específicamente por Junqueras, Torra dijo que «sobre todo» él debería repensar su liderazgo, enfatizando en el líder de ERC.