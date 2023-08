La Junta Electoral multa a la portavoz del Gobierno con 4.200 euros por hacer electoralismo

La Junta Electoral Central (JEC) ha impuesto dos multas por un total de 4.700 euros a la ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, por hacer electoralismo desde el Palacio de La Moncloa durante dos ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros en la precampaña de las elecciones locales y autonómicas del pasado 28 de mayo.

El organismo arbitral ha resuelto así los dos expedientes informativos que abrió contra la también titular de Política Territorial a instancias de sendas denuncias presentadas por el Partido Popular.

En concreto, la JEC señala que Rodríguez vulneró el artículo 153.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, al realizar "manifestaciones con contenido valorativo y electoralista", aprovechando "los medios públicos de que disponía" durante las ruedas de prensa que ofreció tras las reuniones del Gobierno los días 4 de abril y 10 de mayo.

Según su resolución, con su comportamiento la ministra también quebrantó los principios de "neutralidad" e "igualdad" que "todo poder público debe respetar durante el proceso electoral".

La cuantía de la infracción podía oscilar entre los 300 y 3.000 euros y tras estudiar sendos casos, la JEC fija una multa de 2.200 euros por la rueda de prensa del 4 de abril y de 2.500 por la del 3 de mayo.

El primer expediente corresponde a su comparecencia del pasado 4 de abril. Isabel Rodríguez criticó el desempeño electoral del PP y, entre otras cosas, acusó a la formación de "solo aportar críticas al gobierno" y "no tener nada que ofrecer a España". La JEC considera que la portavoz emitió "alusiones valorativas que descalifican la actitud de un determinado partido político (el PP), a la par de apreciaciones negativas respecto a su capacidad o sus intenciones, lo que estaría comportando connotaciones electoralitas".

Su segunda "actuación electoralista" tuvo lugar una semana después, el 3 de mayo, cuando Rodríguez "quebrantó el principio de neutralidad institucional, con una clara descalificación de un partido de la oposición" e hizo "una paralela reivindicación de la gestión del Gobierno". En concreto, la portavoz mencionó al PP, asegurando que "el objeto de la reunión es la instrumentalización de la Justicia como ha venido haciendo el Partido Popular durante la legislatura".

Criticó al PP y presumió del Gobierno

La JEC relata que en la rueda de prensa del 3 de mayo Rodríguez acusó al PP de instrumentalizar la Justicia, le tachó de "partido antisistema" y "extremista" y presumió de "logros" en materia educativa, de vivienda y formación profesional, mientras que en la del 4 de abril le dedicó claras descalificaciones, al asegurar que "lo único que puede aportar son críticas al Gobierno", y también elogió la gestión gubernamental al hablar de la reforma laboral, el incremento del salario mínimo y la subida de las pensiones.

"Dichas manifestaciones constituyen valoraciones y apreciaciones críticas con la posición y las decisiones de uno de los partidos de la oposición, así como reivindicación de la gestión del Gobierno de la Nación en las materias referidas, lo cual supone un quebrantamiento del principio de neutralidad institucional que dimana del artículo. 50.2 de la LOREG", enfatiza el organismo.

Remarca que, en ambos casos, las manifestaciones de Rodríguez no guardaban relación con los acuerdos adoptados aquellos días en el Consejo de Ministros y que la ministra las emitió en respuesta a preguntas de los periodistas, "a pesar del recordatorio que la Junta Electoral Central le había hecho con anterioridad".

Rechaza las alegaciones de Moncloa

Además, rechaza las alegaciones formuladas por Moncloa negando que esté haciendo una interpretación "extensiva" o "ambigua" del citado artículo, que haya falta de proporcionalidad entre la conducta infractora y la sanción que se contempla y subrayando que no cabe "duda alguna" de que pronunció esas palabras en el curso de una rueda de prensa "cuya organización y financiación se hace con medios públicos".

Eso sí, en la resolución relativa a la rueda de prensa del 3 de mayo, la JEC admite que no aprecia una "infracción continuada, sino que la ministra ha faltado ocasionalmente, sin más, a la diligencia con que toda autoridad pública debe desenvolverse en los actos institucionales para evitar vulnerar el deber de neutralidad".

Argumenta que, para fijar la cuantía de la sanción ha tenido presente "la alta autoridad inherente al cargo de ministra", el "aprovechamiento de medios exclusivos propios" puestos a disposición Rodríguez "en su condición de ministra portavoz del Gobierno, con capacidad para dirigirse a los principales medios de comunicación y de obtener una amplia difusión de sus mensajes, inclusive aquellos que no guardan relación directa con los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros".

También ha valorado que "existía reiteración en su comportamiento, pues en tres ocasiones la JEC ya había declarado la que Rodríguez había vulnerado el artículo 50.2 de la LOREG y le había pedido que "extremara su diligencia" para evitar nuevas vulneraciones de la norma.

Recurrible ante el Tribunal Supremo

Respecto a la rueda de prensa del 4 de abril, la resolución subraya que "carece de relevancia la pretendida voluntad de minimizar el impacto de las declaraciones", puesto que la transcripción de las mismas estuvieron en las páginas institucionales del Gobierno en internet hasta el mismo día en que se le abrió expediente sancionador.

Por contra, en su acuerdo relativo a la rueda de prensa del 3 de mayo, la JEC sí aprecia, "a efectos atenuantes", la voluntad de la expedientada "de minimizar el impacto" al haber retirado el video y la transcripción de los canales institucionales.

Estas resoluciones son firmes en la vía administrativa-electoral pero Rodríguez tiene un plazo de dos meses para presentar un recurso contencioso-administrativo contra las mismas en la correspondiente Sala del Tribunal Supremo.

Expediente sancionador a Vox

Por otra parte, la JEC ha abierto un expediente sancionador a Vox, que puede acabar con una multa de 3.000 euros, por la difusión de propaganda bajo el eslógan de "Sánchez destruye España" antes del inicio oficial de la campaña electoral para los comicios generales del 23 de julio, y que además no incluía el logo de Vox.

La resolución de la Junta Electoral, argumenta que Vox incumplió la LOREG, que prohíbe la difusión de propaganda electoral desde que se convocan los comicios hasta el inicio oficial de la campaña, quince días antes de las elecciones.

La formación dirigida por Santiago Abascal insertó esta publicidad en un medio digital bajo el lema "Sánchez destruye España". Vinculado a diferentes áreas como trabajo, vivienda o energía, denunciaba "pretendidamente mala gestión del Gobierno y sin referencia visible a la formación política que ha contratado la inserción publicitaria", según repasa la JEC.

"Por consiguiente, nos encontramos ante inserciones publicitarias encaminadas a la captación de sufragios que han sido contratadas por la formación política", concluye el organismo arbitral, que rechaza los argumentos de Vox de que esta campaña formaba parte de la actividad ordinaria de un partido político.

"El hecho de que no se pida expresamente el voto del elector no es motivo para no considerar como propaganda electoral cualquier actividad que directa o indirectamente pretenda la captación de sufragios", replica la JEC.

Según subraya, la campaña de Vox incluía consignas y mensajes con "la intención de persuadir al elector" buscando "su reacción en contra" del candidato socialista, Pedro Sánchez. Esta actividad, sostiene, "resultaría legítima si se hiciera dentro del perfil o de la página del partido", pero no haciéndolo a través de una contratación comercial.

Pero además, denuncia reiteración por parte de Vox, a quien ya recordó estos términos en la anterior campaña electoral del mes de mayo para los comicios municipales y autonómicos y también lo hizo la Junta Electoral de Zona de Madrid este mes de junio.

Por todo ello, la Junta Electoral acuerda incoar expediente sancionador a la persona que dentro de Vox sea "responsable máxima" de la decisión de las contrataciones publicitarias durante el periodo electoral y pidió su identificación, lo que el partido ya notificó pocos días después.

El organismo avanza que esa persona física puede acabar sancionada por infringir el artículo 53 de la LOREG con una multa prevista entre 300 y 3.000 euros, aunque si se acoge a reducciones por reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario puede quedar en 2.400 o 1.800 euros.