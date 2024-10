Junts avisa de que no apoyará el impuesto a las energéticas ni nada que "ponga en riesgo" las inversiones de Cataluña

Nuevo aviso de Junts al Gobierno. Míriam Nogueras, ha avisado este miércoles que su grupo parlamentario no apoyará ninguna iniciativa que "ponga en riesgo" inversiones en Cataluña, en referencia al impuesto al sector energético.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Nogueras ha reconocido que "no hay ninguna propuesta pública por parte del Gobierno español todavía" y que por tanto van a esperar a los próximos días para ver "la propuesta exacta" que se incluye "en este paquete fiscal que se supone que debe presentar".

No obstante, ha querido dejar "clarísimo" que desde Junts no van a facilitar "que se apruebe nada que ponga en riesgo cualquier inversión de cualquier tipo en Cataluña, y en concreto en Tarragona".

En este sentido, ha comentado que la industria energética "es importantísima para Cataluña" y por ello "no se pueden poner en riesgo inversiones que son importantes".

Durante la sesión de control al Gobierno, el diputado de Junts, Josep Maria Cruset, también ha advertido a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que "mientras no reconozca y actúe contra el castigo presupuestario en Cataluña" con Junts "no podrá contar" para sacar adelante unas nuevas cuentas públicas. Cruset preguntó a Montero si "ha cumplido el Gobierno español con los presupuestos anteriores" y avisó de que por más cortinas de humo que difunda sabe que mientras no reconozca y actúe contra el castigo presupuestario en Cataluña con nosotros no podrá contar", dijo y afirmó que "sin nuestros siete votos no hay Presupuestos".

El diputado de Junts también ha reprochado a Montero haber asegurado que España va a tener unas nuevas cuentas para 2025.

Sobre el pacto entre el PSC y ERC acerca de la financiación singular de Cataluña, Cruset ha reprochado que Montero "me decía que sí era un concierto económico" y "no habían pasado ni 24 horas cuando cambiaba de opinión con toda contundencia".