Junts, ERC, PNV y Podemos cuelan candidatos afines en la lista del PSOE para renovar el Consejo de Administración de RTVE

El PSOE ya tiene atada la renovación del Consejo de Administración de RTVE. Si nada cambia, los socialistas han pactado con sus socios separatistas la lista de once consejeros que votará próximamente el Congreso y que permitirá a Pedro Sánchez controlar la sociedad mercantil estatal que gestiona las cadenas de televisión y de radio públicas. Con la modificación legislativa vía decreto, el Gobierno solo necesita mayoría absoluta (176 de 350 escaños) del Congreso (hasta ahora eran necesarios 240) y, con esos once consejeros, dispondrá de mayoría absoluta en el Consejo de Administración ya que el Senado solo tiene posibilidad de impulsar a cuatro candidatos. De esos once consejeros, el PSOE ha cedido sillas a Junts, ERC, PNV o Podemos para atar sus apoyos.

De esta manera, en total, el PSOE se queda con cinco sillas: Esther de la Mata, directora de Comunicación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; el exdirector de Contenidos de RTVE José Pablo López, que fue cesado en marzo en medio del polémico fichaje de David Broncano; Angélica Rubio, directora y consejera delegada de elplural.com y excolaboradora del presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; la periodista y escritora Mercedes de Pablos; y, la cantautora Rosa León, quien en su día fue concejal del PSOE.

Por su parte, Sumar se queda con dos consejeros: Marta Ribas, exdiputada de Comuns en el Parlament; y, a la periodista María Teresa Martín, que fue miembro del Comité Intercentros de RTVE. Podemos ha incluido a Mariano Muniesa, locutor musical, especializado en el mundo del heavy metal y del rock en general, que fue en la candidatura de Pablo Iglesias en las elecciones de 2021 en la Comunidad de Madrid, en el puesto número 30.

Finalmente, los independentistas y nacionalistas se quedan con las otras tres sillas: Junts ha propuesto a Miquel Calçada "Mikimoto", que ha sido presentador de TV3 y también fue en las listas de Junts pel Sí y propuesto como senador; Sergi Sol es el candidato de Esquerra y fue la mano derecha de Oriol Junqueras durante la etapa del exlíder republicano como vicepresidente de la Generalitat; y, desde el PNV, se ha propuesto a la exconsejera de Educación del Gobierno de Navarra y exdiputada de Geroa Bai María Roncesvalles.

Con el decreto aprobado en el Congreso, el número de consejeros escogidos por el Congreso pasa de seis a once y, de esa manera, el Gobierno puede ceder sillas a sus socios manteniendo fuerza en el Consejo de Administración ya que ahora PSOE y Sumar tendrán siete de los 15 consejeros. Ahora, la lista de once candidatos debe votarse en el Congreso tras la entrada en vigor de la modificación legislativa incluida en el decreto. El Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, escoge a cuatro miembros.