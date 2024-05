Junts exige a Sánchez que se implique para que el catalán sea oficial en la UE

El candidato de Junts a las elecciones europeas, el eurodiputado Toni Comín, reclamó ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se implique directamente en la negociación para conseguir la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

«Hay un momento en el que las negociaciones de esta magnitud necesitan una implicación directa de los jefes de gobierno. Pues esta es una carta que el Gobierno español aún tiene pendiente de utilizar. Y si tienen que utilizarla, la tendrá que utilizar», dijo Comín en una rueda de prensa en el primer acto electoral de Junts desde Bruselas.

El eurodiputado señaló que «lo que no puede ser es que el Gobierno español considere que no avanza (la cuestión) cuando no ha utilizado todas sus cartas».

En este sentido, Comín consideró que el Gobierno ha tenido que afrontar «negociaciones más difíciles» en la Unión Europea, como por ejemplo la aprobación de los distintos paquetes de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, en las que «las reticencias» de algunos Estados miembros «eran más altas». El candidato reconoció que las negociaciones para lograr la oficialidad del catalán en la UE «son difíciles» porque se requiere la unanimidad de los Veintisiete, pero pidió al Ejecutivo de Pedro Sánchez que ponga «todos sus recursos diplomáticos para conseguirlo».

Comín dijo que no se trata de una cuestión jurídica, sino política, y es que, según el asesor legal de Junts Thomas Heiber «no hay ningún argumento legal en contra de introducir el catalán como lengua oficial en la UE», porque a su entender no es necesario que el idioma conste en los tratados europeos.

La cuestión se abordó entre septiembre y diciembre en todas las reuniones del Consejo de Asuntos Generales bajo la presidencia española de la UE y una única vez bajo la actual presidencia belga. Varios países no quieren volver a debatir la cuestión hasta que el Gobierno español solicite un informe legal a los servicios jurídicos del Consejo de la UE.

El pasado martes, el secretario de Estado español de la UE, Fernando Sampedro, dijo que no hay plazos a día de hoy para que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego vuelva a estar sobre la mesa de los ministros europeos. «Seguimos trabajando en ello y creo que estamos teniendo cada vez más retornos positivos de otros Estados miembros en las consultas que se han hecho a nivel de capitales a través de nuestros embajadores», aseguró Sampedro.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reconocido que la decisión para que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales de la UE podría tardar «años» en llegar, por lo que pide una vez más la colaboración del PP para acelerar este proceso.

En una entrevista en RAC1, recogida por Ep, Albares recalcó ayer que el Gobierno «no va a cejar en el empeño» de conseguir que las tres lenguas cooficiales sean incluidas en el reglamento lingüístico de la UE, tal y como lo solicitó en agosto. La UE «no ha dado un portazo» por el momento, subrayó el ministro, si bien «no está todavía la decisión suficientemente madura para ser adoptada por los 27», dado que la medida debe ser aprobada por unanimidad.

Albares aseguró que es optimista respecto a que se pueda alcanzar esta meta y quiso recordar que «en Europa la excepción es que uno presente una propuesta y en el primer Consejo se apruebe». «En ocasiones toma tiempo, en ocasiones toma muchos años, porque no se dan las mayorías necesarias, porque hay reticencias», explicó. En este sentido, el ministro replicó que aunque parezca «un poco paradójico» en la cuestión temporal «estamos un poco en manos del PP». Según indicó, los países más reticentes están gobernados por miembros de la familia del PPE, de ahí que haya venido pidiendo la colaboración de los populares tanto en el Congreso como en el Senado para que colaboren.

El Gobierno, aseguró, va a seguir llevando el asunto al Consejo «tanto tiempo como sea necesario hasta que el catalán sea una lengua oficial en Europa», pero pidió a Alberto Núñez Feijóo una vez más que «sensibilice a su familia política» para cosechar la necesaria unanimidad.