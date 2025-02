Koldo desmiente a Aldama: niega que estuviese en el piso de «señoritas» de la calle Ayala

Koldo García niega que estuviera en el piso de la madrileña calle Ayala que Víctor de Aldama alquiló la noche del 15 de diciembre de 2018, y donde según el comisionista estuvieron el exministro José Luis Ábalos y su entonces asesor acompañados de «señoritas», supuestamente como un gesto de agradecimiento del empresario por el amaño de adjudicaciones públicas en favor de empresas de la trama. Horas después de que el expresidente canario Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, se apresurase a desmentir, billetes de avión en mano, que se alojase el 9 de noviembre de ese mismo año en otro piso turístico alquilado por Aldama con idéntico fin, Koldo García aseguró ayer a LA RAZÓN que no ha estado nunca, «que yo recuerde», en la vivienda de la calle Ayala que el comisionista alquiló por una noche por casi 300 euros (y cuya comprobación de reserva ha remitido al juez Leopoldo Puente para acreditarlo).

Quien fuera hombre de confianza del ministro Ábalos se sometió ayer en el Tribunal Supremo (TS) a una prueba caligráfica con la que el instructor intenta esclarecer si las notas manuscritas que Aldama le atribuye junto a un listado de adjudicaciones públicas del Ministerio de Transportes (licitaciones de obra de la Dirección General de Carreteras) se escribieron o no de su puño y letra. Koldo García –que compareció en el alto tribunal acompañado de su nuevo abogado, Ismael Oliver– niega que esos apuntes sean suyos y para salir de dudas, el instructor le convocó para que realizara una prueba de escritura que un perito caligráfico se encargará de comparar con la documentación aportada por el comisionista.

Pero Koldo García no solo acudió acompañado de su abogado, sino también de 21 informes médicos sobre el estado de su brazo derecho, que según explica a este periódico le ha obligado a someterse «a varias operaciones» en los últimos años, lo que le provoca «temblores» y «pérdida de fuerza». Desde el punto de vista procesal, el mensaje al instructor –que no obstante le hizo someterse a esa prueba caligráfica– es inequívoca: aunque el dictamen pericial determine que ambos escrituras son compatibles, sus conclusiones no serían válidas dado que sus problemas físicos en ese brazo (es diestro) le obligan a modificar su rutinaria forma de escribir.

Sin embargo, fuentes jurídicas muestran su extrañeza por ese comportamiento. «Si lo que vienes a decir es “señoría no consigo hacer la misma letra porque me han operado el brazo“, le estás avisando de que la letra no va a ser la misma porque te han operado del brazo; o sea, que si no te hubieran operado, la letra sería la que aparece en los documentos». «Si lo que haces es presentarte con una letra diferente, te lo callas y no dices que la letra es diferente a la que aparece en unos documentos dubitados», hacen hincapié esas mismas fuentes. «No entiendo la jugada», aseguran sorprendidos.

En todo caso, el exasesor de Ábalos –investigado por el Tribunal Supremo, como el que fuera ministro de Transportes y el propio Aldama por delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias– desmiente esos supuestos amaños (Aldama habla de contratos de obra pública «pre-adjudicados» a cambio de supuestas mordidas pagadas por las constructoras beneficiadas).

El comisionista remitió al Tribunal Supremo el pasado diciembre un documento con un listado de adjudicaciones junto a las que figuraban diversas anotaciones que el empresario atribuye a Koldo García. Se trataría, según el comisionista de la «trama Koldo», de licitaciones amañadas gracias a la intermediación del asesor ministerial y, por añadidura, del propio Ábalos. Una labor por la que, según afirmó, el entonces ministro y su asesor y el propio PSOE se habrían embolsado entre 3,5 y cuatro millones de euros de comisiones.

Pero Koldo García niega la mayor e insiste, respecto a las acusaciones de amaños de Aldama, en que «nada de lo que ha contado ha ocurrido». Y respecto a los apuntes manuscritos que acaba de enviar al Supremo el comisionista, el exasesor de Ábalos asegura que se trata de adjudicaciones que ya incluyó en los documentos aportados al juez instructor el pasado diciembre para intentar acreditar sus acusaciones.

El documento aportado ahora por la defensa de Víctor de Aldama incluye un listado de 21 adjudicaciones de obra pública (en tramos de carreteras en Murcia, Valladolid, Murcia, Huesca, Burgos, Asturias, Valencia, La Coruña, Orense, León y Albacete). La mayoría están señaladas con un aspa roja y cuatro de ellas, además, subrayadas con un rotulador marcador o enmarcadas en un círculo. En la parte inferior del documento se puede leer una frase escrita a mano: «Más una la que quieras».

Además, el empresario trasladó al magistrado del alto tribunal un pantallazo más en el que aparece reflejado el rostro de Koldo García. Ese documento se refiere a dos contratos «vigentes» de la Dirección de Carreteras de Asignia Infraestructuras por un presupuesto global de más de 30 millones de euros.