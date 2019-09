La Fiscalía pide al Supremo que ratifique la sentencia a los condenados de Alsasua

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido esta mañana que se confirme íntegramente la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a los acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad Navarra de Alsasua, en octubre de 2016, a penas de entre 2 y 13 años en prisión. Todos ellos excepto Ainara Urquiko, se encuentran en prisión.

El fiscal Álvaro Redondo ha sido tajante al afirmar que la sentencia recurrida "llegó a la conclusión unánime de que fueron - los condenados- los que participaron en los hechos" que determinaron las condenas.

En su intervención rechazo todos los motivos esgrimidos por las defensas, entre ellos lo relativo de supuestas irregularidades en las ruedas de reconocimiento. Cualquier error, dijo, está subsumido y subsanado por la prueba que se practico en el juicio, donde no pocos testigos reconocieron a los acusados como los autores de las agresiones.

En cuanto a que no se admitiera la recusación de la magistrada Concepción Espejel, que fue quien presidió el juicio, por haber sido galardonada por la Guardia Civil y estar casada con un coronel de este Cuerpo, el representante fiscal destacó que "el sistema premia español no genera dependencia "respecto a quien le concedió tal galardón; y en cuanto a su matrimonio con u oficial de la Guardia Civil "ello no implica que tuviese influencia alguna". La Ley, sostuvo, fija taxativamente las causas de abstención de los jueces "y entre ellas no está esta causa".

También defendió la aplicación de la agravante ideológica por ser las víctimas agentes de la Guardia Civil. Este Cuerpo, sostuvo, "no es una asociación de amigos que se reúne para comer asados, sino una Institución que es fiel a España, al Rey, al pueblo español, que defiende valores y que pueden ser objeto de ataques"