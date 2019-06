José Bono es machista y un abuelo cebolleta. Jubilese ya. Lo que ha dicho en #LosDesayunos es muy poco afortunado. El presentador no sabía dónde meterse. "... con la de mujeres que no son putas y tú quieres ser ministro" impresentable. @PSOE @desdelamoncloa @tve_tve

Es que no se puede consentir, porque no es una anécdota ejemplarizante, si no todo lo contrario, es indignante que esto no se le recrimine energicamente el mismo momento en que lo ha dicho; y encima se creerá gracioso...