La general Ortega defiende la mili obligatoria y rechaza el cupo por sexos

A raíz de las palabras de Carmen Calvo sobre el feminismo, la primera mujer general en el Ejército, Patricia Ortega, asegura en Más de uno de Onda Cero que es algo que pertenece a todos, "es un tema que extrapola el género". Además, explica que no considera que los cupos sean buenos, "se nos pueden volver en contra, pero hay que pensar en la equidad más que igualdad". Por otro lado, comenta que ve bien recuperar el Servicio Militar Obligatorio, "no creo que fuera contraproducente", declara y añade que "todos deberíamos tener un conocimiento de cómo es el Estado".

Servicio Militar Obligatorio

En cuanto a restaurar la Mili en España, explica que no cree que fuera contraproducente, porque "todos deberíamos tener un conocimiento de cómo es el Estado" y recuerda que Noruega lo ha vuelto a instaurar durante un mesa. Además, comenta que uno de los beneficios del Servicio Militar Obligatorio es "mezclar a gente de distintos lugares, con distintos niveles socioeconómicos".

También insiste en que "es muy importante que la sociedad nos conozca", porque "no puedes querer a lo que no conoces, no puedes sentirte orgulloso de lo que no conoces". Además, afirma que "hay una laguna que tenemos que cubrir entre todos en el que las Fuerzas Armadas tienen que darse a conocer y, a posteriori, la sociedad se sienta orgullosa". La general recuerda que "tenemos 18 misiones en el exterior, para estar nosotros aquí hay mucha gente de servicio".