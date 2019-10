La Guardia Civil pide a Canadá que cierre el servidor desde el que opera Tsunamic

La Guardia Civil, tras recibir ayer mismo la orden de la Audiencia Nacional, había logrado a medianoche bloquear el acceso a la plataforma Tsunamic Democratic desde ordenadores que operen en España, según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación.

El servidor desde el que operan esta plataforma, que ha sido utilizado para organizar los disturbios que se han producido en Cataluña, se encuentra en Toronto (Canadá). Ya se ha cursado, por vía judicial, una solicitud a las autoridades de este país para que bloqueen el citado servidor.

Los investigadores dan por sentado que la App y demás artilugios telemáticos utilizados, han sido dados de alta con una identidad falsa. Sin embargo, existen sistemas para seguir el rastro y dar con los promotores, agregaron.

El hecho de que los usuarios no se puedan conectar desde España, que es lo que puede hacer la Guardia Civil en un primer momento, no significa que el bloqueo alcance al extranjero (ya pasó con la web de Herri Batasuna, cerrada judicialmente, que se podía consultar con sólo pasar la frontera a Francia); o desde nuestro país, pero con un sistema muy complejo que no está al alcance de todos, ya que requiere unos ciertos conocimientos de informática.

Lo que también ha sido bloqueado es el sistema que habían articulado los independentistas para descargarse unos códigos QR, que se obtenían mediante unas claves y que se transmitían personalmente.

La Benemérita trabajaba esta noche también para bloquear las alternativas que Tsunami ha puesto en marcha y los canales que tiene en otras redes sociales, como Telegram, pero que no resultan tan operativas para los independentistas a la hora de organizar los disturbios.

En los últimos mensajes publicados en este canal, se comparaban a sí mismos con Gandhi, Mandela y Luther King; y aseguraban que la Audiencia Nacional también habría tratado de silenciarlos. “Seguiremos con rigor y audacia preparando cada acción (aquí dicen "no violenta”, pero eso ya no se lo cree nadie) y hasta el mínimo detalle”