La guardia pretoriana de Rivera que se queda sin escaño tras el batacazo de Ciudadanos

El efecto colateral de la perdida de 47 escaños no se acaba con la dimisión como presidente de Ciudadanos de Albert Rivera. El batacazo electoral sin paliativos del partido liberal se salda con un rédito negativo de hasta ocho hombres fuertes del ya ex líder naranja. El único que recupera su sillón es Edmundo Bal, después de que el número uno haya renunciado al acta.

Un barrido inédito en el partido que se salda con hasta seis dirigentes de los 16 miembros del Comité Ejecutivo Permanente. El número dos de Ciudadanos y también secretario general José Manuel Villegas no revalida su escaño por Almería. No entra el secretario de Organización y candidato por Granada Francisco Hervías. Juan Carlos Girauta, otro de los componentes de la Guardia Pretoriana de Rivera, que se presentaba por Toledo, sale del Congreso de los Diputados. El secretario general del grupo parlamentario, Miguel Gutiérrez no logra acta, y su portavoz adjunta, Melisa Rodríguez no volverá en la nueva legislatura a la Carrera de San Jerónimo. El secretario de Acción Institucional y diputado por Barcelona José María Espejo-Saavedra también se cae al conseguir el partido tan solo dos diputados, dejándose otros dos respecto al 28 de abril. Por Madrid se presentaba como número cinco la secretaria de Igualdad, Patricia Reyes Rivera. En la capital el partido solo logró revalidar tres de los ocho diputados obtenidos en las últimas elecciones. En Baleares, Ciudadanos se queda sin el único asiento parlamentario al Congreso que logró hace siete meses, por lo que Joan Mesquida no logra reengancharse en la nueva Legislatura. El portavoz de UPyD, Cristiano Brown no logra entrar en el Congreso por Madrid, así como el exdiputado Roberto Hernández Blázquez. El diputado Marcial Gómez Balsera, que se presentaba por Córdoba no logra el único escaño del 28-A. En Andalucía, el partido se ha dejado ocho escaños, cuando contaba con 11 en las pasadas elecciones. Carlos Hermoso se presentaba por Huelva y ahora la circunscripción se queda con el contador a cero. Marián Adán, por Jaén cae en la misma proporción.