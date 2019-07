La madre de la víctima de Borja, en contra de la suspensión de la pena de cárcel

El abogado de la madre de Pedro, el hombre que murió como consecuencia de los golpes que le propinó Borja para recuperar el bolso de una mujer que la víctima le había robado, ha indicado que su representada está en contra de la suspensión de la pena de prisión de dos años impuesta al joven por un delito de homicidio imprudente. Además, ha sido condenado a indemnizar con 180.000 euros a las hijas del fallecido.

"Honestamente, no estamos de acuerdo", ha afirmado en una entrevista concedida a Europa Press el letrado José Antonio Iranzo, quien ha argumentado que la acusación que ejerce tiene "otra concepción del delito cometido" y que, desde su punto de vista, hay "dolo".

La Fiscalía de Málaga se ha mostrado favorable a suspender la pena de dos años de cárcel, mientras que el abogado de las hijas de Pedro ha explicado a Europa Press que solo la aceptarían si éste hace efectiva la indemnización de 180.000 euros.

No obstante, Iranzo ha señalado que aceptan la sentencia "como no puede ser de otra manera", pero ha añadido que Borja "tiene que cumplir su pena" porque "para eso está la ley". En este sentido, el letrado ha agregado que si cumple las condiciones y el juez así lo considera, "habrá que aceptar" la suspensión de la pena de prisión.

"Es un caso que se ha llevado con todas las garantías jurídicas habidas y por haber. Ha tenido un juicio con todas las garantías que ofrece el Estado de Derecho español y ha sido condenado por un delito", ha recalcado el abogado, para después insistir en que "tiene que cumplir su pena".

Asimismo, ha hecho hincapié en que la madre de Pedro, que en la actualidad es "una persona de edad muy avanzada" que vive en un pueblo "muy pequeñito", no obtiene "ningún beneficio en absoluto" en este proceso. "Se preocuparon (los padres de Pedro) por personarse en la causa por razones lógicas de amor y paternidad", ha concluido.

Borja acepta los 112.000 euros recaudados por Vox

El joven Borja aceptó ayer finalmente los más de 112.000 euros recaudados por Vox para hacer frente a la indemnización ya que se trata de donaciones anónimas que no podrían devolverse, según informaba a Europa Press su letrado, Alfredo Herrera.

Sobre si esta circunstancia modifica de algún modo la postura de la acusación particular, Enrique Agüera ha aclarado que no tiene conocimiento de ese hecho "más que a través de los medios de comunicación".

No obstante, el abogado ha afirmado que, "si fuera así, y hubiera garantías de que ese dinero está consignado judicialmente y se pudiera hacer llegar" a sus clientas, "evidentemente esa condición estaría cumplida (el cumplimiento de la responsabilidad civil) y ya sería su señoría quien tendría que resolver". "Desde luego, nuestra oposición carecería de sentido", ha subrayado.

La defensa de Borja ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, por el principio de presunción de inocencia y falta de tutela judicial efectiva, es decir, que no se da respuesta a las cuestiones que se plantean por la defensa en las sentencias. El Alto Tribunal debe decidir si lo admite o no a trámite.

En relación con el citado recurso, Enrique Agüera ha asegurado que no le consta "tal extremo". "Lo que sé es que han recurrido en reforma el auto de ejecución de la sentencia. Pero, a través del proceso, como parte, a mí no se me han comunicado ese recurso, que, por otra parte, dudo que quepa porque la sentencia es firme", ha zanjado el abogado de las hijas de la víctima.