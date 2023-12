Navarra, el laboratorio de los "cambios de opinión": Cuando el PSOE negó a Bildu tres veces

Hubo un tiempo en los que el Partido Socialista aseguraba que EH Bildu formaba parte de sus "líneas rojas". No en vano, los populares han incidido en recordarle a Pedro Sánchez que paralizara la moción de censura en la que se entregará Pamplona a la izquierda abertzale y dará la vara de mando a Joseba Asirón gracias al apoyo del PSN.

Hay quien piensa que los "cambios de opinión" del jefe del Ejecutivo son estratégicamente medidos y que desde que convirtió a los de Arnaldo Otegi en "socios preferentes" se abrieron dos caminos paralelos: el "blanqueamiento" de la marca política de quienes hasta hoy no han condenado los actos terroristas de ETA y otro la posibilidad de tener siempre un apoyo entre lo que ahora denominan como "partido progresista democrático" que les permitirá forjar nuevas alianzas y así seguir en el poder.

Sin embargo, los socialistas, quienes también fueron asesinados por la banda terrorista ETA durante un tiempo fijaron los pactos con Bildu y todas sus derivadas como una "línea roja". Navarra, convertido en el laboratorio de los pactos abertzales de Pedro Sánchez también fue el inicio de los "cambios de opinión" en cuanto al partido de Otegi.

La negación por tres veces

Fue en la televisión navarra cuando Pedro Sánchez forjó el primer "no pactaré". "Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 20 veces", le espetó al periodista Roberto Cámara. El por aquel entonces secretario general del PSOE concedió a un mes de las elecciones autonómicas y municipales de 2015 una entrevista a Navarra Televisión donde hacía esas declaraciones.

Cuatro años después, en los comicios de 2019 María Chivite se apoyó en los votos "medidos" de Bildu para ser presidenta de la Comunidad Foral y evitar así cualquier tipo de coalición con UPN. "No vamos a pactar con Bildu, es un compromiso personal", dijo en 2020. Entonces, en la investidura de la presidenta navarra acuñaron que ellos no podían rechazar los votos de un partido si les quieren dar su apoyo mientras reiteraban que ellos no pactaban con los herederos de Batasuna.

También la candidata del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Pamplona, Elma Sainz, aseguró que su formación se había presentado a los comicios "para liderar el ayuntamiento de Pamplona. No para hacer alcaldesa a Cristina Ibarrola, de UPN; ni para hacer alcalde a Joseba Asirón de Bildu", apuntó. De hecho, incidió en sus palabras. "He dicho que no vamos a hacer alcalde a Joseba Asirón".