Las claves de la campaña: Cataluña se vota con el corazón

La violencia y el caos en Cataluña están, sin duda alguna, marcando la agenda política en esta campaña electoral. Más áun tras la conexión entre Torra y los CDR. En caso de que la violencia repunte durante la jornada de reflexión o de votación, podría haber una mayor movilización del electorado, según creen los expertos.

VERÓNICA FUMANAL

Presidente de la Asociación Comunicación Política (Acop)

La izquierda incómoda con la crisis territorial

La campaña está absolutamente marcada por todos los sucesos de Cataluña ¿Beneficia estos temas al partido socialista o a Unidas Podemos? No, a ellos les va bien hablar de libertades, de derechos, de trabajadores. Y la verdad es que de ese tema no estamos hablando. Los socialistas no están cómodos hablando de la crisis territorial porque son partidos muy plurales, donde no todos opinan lo mismo y los matices son muy importantes. Y una campaña electoral no da para matices. Si en la jornada de reflexión se producen movilizaciones, siempre que no sean violentas sino manifestaciones pacíficas y muy puntuales, creo que la influencia va a ser poca porque ya la tuvo sobre todo la semana que estuvimos viendo las escenas de violencia en la calle. Esos actos violentos cristalizaron tendencias de voto y creo que eso ya se ha producido. Otra cosa muy diferente sería si el día de la propia jornada electoral hubiera ciudadanos que vieran mermados sus derechos porque no pudieran ir a votar. En ese caso, la situación sería diferente y creo que sí podría ser un detonador para un vuelco electoral. Por otro lado, yo creo que hablar de un cambio de voto como ocurrió tras los atentados del 11-M es sobredimensionar la crisis catalana. No creo que se produzca ese escenario.

EDUARDO GONZÁLEZ VEGA

Consultor del Centro Internacional de Gestión y Marketing Político (CIGMAP)

Un asunto muy emocional

La influencia de Cataluña en estas elecciones está siendo muy importante. Desde la publicación de la sentencia por el juicio del «procés» todo el país está al tanto de lo que allí sucede, y se ha generado un contexto totalmente nuevo. Por tanto, se ha creado una nueva opinión en los ciudadanos, que en función de cual sea puede llegar a condicionar el voto. De hecho, desde ahora y hasta el mismo domingo, cualquier cosa que suceda puede influir, ya que el número de indecisos es muy elevado y se trata de una cuestión emocional para muchos votantes, que podría declinar el apoyo hacia algún partido u otro. Parece que el PSOE y Pedro Sánchez utilizaban este argumento de forma estratégica en el calendario, al igual que la exhumación de Franco, y sin embargo las encuestas, a día de hoy, no le otorgan más apoyo.

LUIÍS ORRIOLS

Vicedecano de estudios de ciencia política Universidad Carlos III de Madrid

Un tema de orden público

El nacionalismo se ha convertido en un eje vertebrador de la política española de primer orden desde hace años, muy particularmente desde diciembre de 2017. El votante conservador, que era muy fiel a PP, empieza a romperse con la aparición de Cs, que saca un pedigrí antinacionalista catalán que tenía en su orígenes pero que estaba en segundo plano en España en pro de la regeneración política. A partir de ese momento, el nacionalismo estructura la política en España. Los hechos de hace una semana, a priori, lo que deberían hacer es, por una lado, mantener esa competición. Con las imágenes que hemos visto ese eje se ha reactivado. Sirva como ejemplo el PSOE en el debate del lunes que ya apostó por endurecer su posición. Y por otro lado, vincularlo con el orden público. Antes era un reto para la unidad pero no una cuestión de orden público.

ALLENDE MARTÍN

CEO de CompoLider, consultoría de Comunicación Política y Liderazgo

La CUP, a un paso del Congreso

Los altercados en Cataluña pueden influir si los CDR llevan a cabo altercados el mismo día, es decir el mismo día que se abran los colegios electorales. Esa muy probable que los altercados y disturbios se lleven a cabo en colegios constitucionalistas. Si esto ocurriera y fueran actos muy violentos sí que afectaría al voto, perjudicando principalmente al PSOE y beneficiando sobre todo a Vox. Por otro lado, en Cataluña los altercados podrían impedir un derecho constitucional, y esto a nivel nacional, sería muy relevante porque podría conducir a una mayor participación a nivel nacional. En Cataluña podría derivar en un mayor apoyo a ERC, PSC en segundo lugar y luego nacionalistas. Y también supondría que obtenga ese primer escaño en el parlamento los de la CUP y eso supondría que se radicalice el Congreso de los Diputados

ROBERTO RODRÍGUEZ

Experto en comunicación política de la Universidad Comillas ICAi-ICADE

La violencia moviliza el voto

Cataluña monopoliza la Campaña, igual que lo hizo en la última de abril. Lo que ocurre es que se ha radicalizado la posición a raíz de todas las manifestaciones, movilizacio-nes y violencia que ha traído aparejada la sentencia del «procés». Y esta situación ha degenerado en una cansancio en la población y, quizás, hay cierta desactivación en la decisión del voto. Por un lado, puede ser un incentivo para que los partidos independentistas recojan votos y luego, en el otro lado, indudablemente, es una baza para un partido: Vox. Es una baza de la que de alguna manera puede beneficiarse el PP y lo que hay que comprobar es si esa situación perjudica o no al PSOE. Es algo que no está del todo claro porque el voto que se ha podido activar por esta radicalización del independentis-mo es un voto que muy raramente habría ido a parar al PSOE. La violencia, de producirse, lo haría el domingo el día de la votación y esos altercados, de producirse, lo harían a primera hora y tendría un amplio recorrido informativo. La clave es la movilización de voto, no tanto el trasvase de voto en un contexto de hartazgo. De ahí que el PSOE llame a votar.