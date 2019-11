Las primarias de Ciudadanos se celebrarán en marzo

Tras la salida el lunes del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, la formación naranja ha reunido hace unos minutos a su Comité Permanente para reorganizar la cúpula de la formación. Con los estatutos en las mano, la reorganización de la formación llevará mucho tiempo, en concreto hasta el mes de marzo, fecha en la que se celebrará una Asamblea en la que se presentará las candidaturas para dirigir la formación.

Así lo ha explicado el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en una rueda de prensa posterior del Comité Permanente del partido liberal en la que expuesto la postura de su partido ante el preacuerdo ratificado ayer entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ciudadanos ya dijo ayer que no iba a apoyar un posible Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos y propuso un pacto de Gobierno alternativo.

Esa misma idea la ha vuelto a repetir el número dos de la formación naranja. “Es un acuerdo nefasto para España que no necesita un pacto mirando a los extremos ni comunismo. Un acuerdo mirando hacia extremos y no hacia el centro es nefasto”, ha dicho. “Si Sánchez no podía dormir con Iglesias como vicepresidente, imagine lo mal que lo haremos los españoles con más impuesto y más gasto público. Sánchez tenía y tiene opciones para hacer las cosas de una forma diferente”, ha asegurado.

En ese sentido, el número dos de Cs ha vuelto a tender la mano a los socialista y le ha propuesto a Sánchez un acuerdo de gobierno, “con unos acuerdos mínimos en los grandes acuerdos que necesita este país y que precisamente irían en contra de lo que Sánchez e Iglesia podría hacer”, ha subrayado.

En el turno de preguntas, Villlegas se ha referido a su futuro personal dentro de la formación naranja y ha dicho que por el momento no piensa abandonar el partido aunque ha dejado la puerta abierta a hacerlo en un futuro. “No estamos aún en presentar equipos. Mi compromiso se mantienen hasta que se celebre el Consejo General que nombrará esa gestora. Cuando llegue la Asamblea de marzo haremos las reflexiones colectivas e individuales”, ha indicado. Es decir en 15 días, la gestora nombrada por el Consejo General será la que se encargue de gobernar transitoriamente los órganos del partido y ya en 2020 se nombrará a un nuevo presidente.