Lecciones del CIS

Tezanos saca del horno la tartita del CIS sin quemarse las yemas de los dedos. Para eso los españoles soportan el peso de una encuesta extraña, difícil de digerir al menos. Sobre todo porque algunas variables macro, por llamarlas así, no casan. Como por ejemplo, que VOX sea la formación que más crece mientras su líder obtiene el peor de los resultados. No llega ni al 3, y eso que hablamos de un partido exclusivamente personalista que agita al votante con discursos directos y marcados; pero siempre sobre los hombros de Abascal. Rarezas hispánicas aparte, me llama la atención la trayectoria de los amigos de Junts, que son los que abren y cierran la legislatura cuando les conviene.

Si es cierto que las elecciones serán más pronto que tarde, la formación nacionalista debería ir pensando en el día después y cómo su futuro útil se perfila, sí o sí, lejos de Puigdemont en el caso de que aspiren a una relevancia real. Que no es otra cosa que convertirse en un partido necesario, con capacidad de gobernar y en rol de bisagra del conservadurismo. Es decir, entender que su máxima aspiración en este momento pasa por dejar al fugitivo sólo ante la Justicia como única salida para un proceso político en el que jamás sacarán rédito.

Me pregunto qué gana Junts manteniendo un vínculo que únicamente le resta. En primer lugar, ante los miles de creyentes del milagro del procés que se quedaron estupefactos tras la escapada en el capó y luego dentro del propio partido donde la militancia y altos cargos deben aspirar a más sin quieren ser útiles como políticos y superar el método de la extorsión continua a Sánchez. Un método que sería la autopista hacia el poder, pero de verdad, para que el PP acceda al Gobierno sin tener que contar con la muleta de VOX, acompañados de un PNV especialista en tacticismos, pactos y sabiduría estratégica. Los populares lo saben, de hecho, ése es el único freno a pactar con los independentistas y evitar que el PSOE siga gobernando con respiración asistida.