Lobato se suma al frente de Tudanca contra Ferraz

El pulso no afloja. Lo que estaba llamado a ser un Congreso Federal para exhibir unidad y un cierre de filas en torno a la figura del secretario general, que revalidará el cargo, se está descontrolando. El incendio que comenzó en Castilla y León con Luis Tudanca amenaza con extenderse a otras federaciones que se encuentran en la misma situación de debilidad orgánica. La chispa ha prendido y hay un riesgo cierto de contagio. El impulso renovador que Pedro Sánchez tiene previsto impulsar en el partido, a nivel federal -en la dirección- y en las distintas autonomías ha hecho saltar las alarmas de muchos cargos que ven su puesto amenazado o abiertamente cuestionado a través de filtraciones interesadas en los medios de comunicación.

El primero en movilizarse fue Tudanca, que trató de maniobrar para blindarse en su puesto, anticipando las primarias en su federación a la celebración del 41º Congreso que se celebrará en Sevilla del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Desde Ferraz se cercenó a una velocidad récord este intento y lo que parecía un paso adelante de Tudanca quedó en un paso en falso. Desde la dirección federal transmiten que "no había necesidad" y cuestionaban si no había quedado más debilitado con el movimiento de lo que lo estaba anteriormente. Sin embargo, el secretario general de Castilla y León se mostró dispuesto a dar la batalla y concedió varias entrevistas en "El País" y "Onda Cero" en las que señaló directamente a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, y su "entorno" por intentar "desestabilizar" su federación y su liderazgo.

En lo que se intuye un paso atrás por parte de Tudanca, que esta mañana tenía prevista otra intervención en "Espejo Público" que ha acabado cancelando por "cuestiones personales", parece que no vendrá acompañado de un apaciguamiento de la situación. En paralelo, el secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato se ha sumado a su denuncia en una entrevista en "Onda Cero", en la que ha agradecido que su compañero castellanoleonés "abra el debate" sobre el intento de Ferraz de "socavar las legitimidades" de varios barones territoriales cuya continuidad está en el alero.

"No se puede estar todo el día enfrentado con PP y Vox en las instituciones y a la vez estar a nivel de partido y medios de comunicación todos los días con noticias, con artículos, con esto de "los señores fuentes", "los señores entornos"... Y esto no pasa solo en Castilla y León, yo lo veo en Madrid. Nos ha pasado a todos", ha afirmado Lobato.

Lobato se queja de que lleva "no sé cuántos meses o años" soportando artículos "de nombres, de opciones" en torno a su figura, y advierte de que no solo él sino también las bases del partido en Madrid están "bastante hartos" de quienes se dedican "siempre a socavar la legitimidad y el trabajo de tantísima gente". "Ahora hay un congreso, pues es normal y deseable que haya debate sobre opciones, alternativas, pero estar todo un mandato escuchando, leyendo cosas de estas... Entiendo perfectamente a Tudanca cuando lo plantea, me solidarizo con él y con todos los militantes que lo vienen sufriendo", ha asegurado.

Varias federaciones pidieron adelantar primarias

Lobato ha reconocido que también barajó convocar las primarias del PSOE de Madrid antes del Congreso Federal y ha defendido un modelo que ya se usó hace tres años y que permite llegar a ese cónclave con los "liderazgos ya resueltos", pero ha restado trascendencia a las diferencias de opinión en torno al calendario. En concreto, son varias las federaciones que pidieron a Ferraz este movimiento previo al Congreso Federal, aunque acabaron acatando la decisión de que fueran a partir del 1 de diciembre.

Así lo confirman fuentes socialistas que, sin precisar qué federaciones solicitaron este adelanto, resuelven que Ferraz no tiene ningún problema con que se lleven a cabo primarias y la militancia vote. Comparten que en algunas regiones como Madrid, Extremadura, Aragón o Castilla y León es probable que haya más de un candidato y, por tanto, tengan lugar esos procesos de primarias.

A su vez, las mismas fuentes creen "desproporcionadas" las críticas del secretario general socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, hacia la dirección del partido por la decisión de la Comisión de Ética y Garantías de suspender las primarias en la federación autonómica el 9 de noviembre, previa al cónclave federal. En esa misma línea, han subrayado que "no hay nadie haciendo oposición" a Tudanca desde Ferraz y han negado que haya un candidato pensado para unas posibles primarias en esa comunidad autónoma.